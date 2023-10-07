國慶連假北部東部持續陰雨 第15號颱風布拉萬今將生成

中央氣象署說，熱帶性低氣壓TD17今天凌晨2時的中心位置在關島東南方海面，以每小時8公里速度，向西北西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第15號颱風布拉萬即將形成，未來會北上，不會影響到台灣。要注意的是菲律賓至關島間的低壓帶，還需要三四天醞釀，低壓雛型較明確之後，可信度才會較高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，關島東南方的熱帶性低氣壓今天將發展成颱，未來5天向西北、朝日本南方海面前進，一周之後有向東北迴轉遠離的趨勢。另一熱帶擾動則通過呂宋島進入南海，一周之後才逐漸發展。顯示未來雖有2個熱帶系統，但台灣一周內天氣並不受其影響。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，西太平洋面上的兩個熱帶擾動，未來雖然是有增強為颱風的趨勢，不過要影響台灣的機率都還是比較低的，先不用太過於擔心，連假結束後可再來觀察。

至於國慶連假天氣，天氣風險公司表示，由於後續受到一波東北季風逐漸南下增強，所以整體的大氣環境不太穩定，連假期間各地降雨型態不一樣，但降雨機率高。除了北部、東部持續陰雨天氣，中南部也要留意午後降雨影響， 外出活動記得攜帶雨具。

天氣風險公司說，今天至周末小犬颱風將進入南海，持續向西至西南遠離，其外圍環流仍會帶動些暖溼東南風往台灣附近吹拂。同時中國華北則有一大陸冷高壓逐漸東移南下，台灣附近的東北風也會逐漸增強，兩者交會風就有機會在北部海面建立鋒面系統通過，因此大氣環境不穩定，且水氣也較多，各地主要為陰或多雲有短暫陣雨天氣，愈往南影響相對愈小，但是午後受熱對流作用加強，午後可能中南部近山平地及山區有短時較大雨勢機會。