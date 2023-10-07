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不斷更新／國5南下清晨湧車潮 國3北上後龍段大貨車撞聯結車致壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國慶連假國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國慶連假國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

今天上午6時34分，國3北上131公里處後龍前，有1輛大貨車和1輛聯結車事故，占用全線車道，目前只剩路肩可通行。圖／取自1968網站
今天上午6時34分，國3北上131公里處後龍前，有1輛大貨車和1輛聯結車事故，占用全線車道，目前只剩路肩可通行。圖／取自1968網站
（6:45更新）

根據警廣即時路況，今天上午6時34分，國3北上131公里處後龍前，有1輛大貨車和1輛聯結車事故，占用全線車道，目前只剩路肩可通行。

此外，今天上午6時國道車流明顯增加，國1湖口服務區-竹北南向路段、國3木柵休息站-木柵北向路段車多壅塞，時速低於40公里。

（5:50更新）

今天是國慶日連續假期首日，國道3號南下汐止系統至南港、國3北上三鶯至木柵交流道入口已實施匝道儀控，目前國道5號南下車多，高速公路局坪林行控中心說，國5南下54公里處蘇澳出口壅塞，請用路人耐心等候，或改下其他交流道。

今天國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局說，西部國道南向用路人建議上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

高公局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 坪林

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