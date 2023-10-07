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遭外籍看護當跳板 雇主：不被當人看

聯合報／ 記者程遠述／台北報導

「許多外籍看護簽約後，就以此當作跳板，到雇主家後態度馬上轉變，逼雇主同意讓他們轉為其他類型的移工」。立委溫玉霞指出，有多名重症失能的患者，都提及外籍看護根本無心照顧失能者，故意粗魯對待，就是為了轉工，希望政府正視，別讓失能者活得沒有尊嚴。

立委溫玉霞以及王鴻薇表示，外籍看護把重症失能家庭當跳板問題，其中一個原因是政府推行「一站式服務」，成為外籍移工串連的平台，服務上路半年至今，其中已有百分之五的移工轉工，應廢除該服務，且也主張政府應補助失能者維持穩定照護人力、免繳就業安定費等。

失能者賴昱菘說，他的第一個外籍看護逃逸，第二個前三天很正常，第四天態度就不同，會利用四下無人時，惡意拉、拽他，讓他現雙手肌腱發炎、韌帶拉傷，手沒法控制電動輪椅，且台灣籍看護六十歲都可以抱床，外籍看護年輕力壯，都裝聽不懂教導，自己感到沒被當成人在看。

失能者高淑專說，花了七萬多元找外籍看護來，才一個月又兩天就當跳板走了；失能者呂建興則說，重症者用同樣薪水，外籍看護們一定想選輕鬆工作，盼政府可補助重症者，加薪給外籍看護，讓看護更願意照顧或心甘情願。

溫玉霞說，政府的一站式服務，其經費都是雇主負擔，卻造成更多移工怠工、挑工，最後受害的是經濟等更弱勢的失能者，她要求廢除一站式服務、讓重症失能雇主免繳就業安定費，補助失能者維持穩定照護人力，解決失能者被當跳板的問題。

外籍看護 移工 患者

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