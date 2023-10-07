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三班護病比 將給3年過渡期

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部長薛瑞元表示，今年會訂出三班護病比的標準，並且會有三年過期，中間每一年都會給獎勵金。記者林縉明／攝影
衛福部長薛瑞元表示，今年會訂出三班護病比的標準，並且會有三年過期，中間每一年都會給獎勵金。記者林縉明／攝影

為改善護理缺工問題，行政院提出包含三班護病比等十二項護理人員改善措施。衛福部長薛瑞元表示，今年底前，將訂出三班護病比的標準，並且會有三年過渡期，醫院提前達標可獲得獎勵金。

十二項護理人員改善措施包括三班護病比標準訂定、三班護病比達標醫院獎勵、護理人員夜班費獎勵、護理友善職場典範獎勵、逐步全面推動住院整合照護計畫，以及調升公職護理師比例等。現行「護病比」制度是以全日平均來計算，也就是全天加起來的人力平均，「三班護病比」則是針對每一班人力都有固定照護比例的規範。

薛瑞元表示，訂出三班護病比後，醫院須補足人力，而愈早補齊或達成目標比率愈高，會給較多獎勵，希望在第三年後就可以完全符合目標比例，獎勵金預計採用公務預算。

由於夜班護理人力經評估最可能人力不足，薛瑞元說，因此，今年健保總額中已規畫相關經費，預計明年實施夜班護理津貼。

不只行政院提出十二項項措施希望改善護理執業環境，護理公會全聯會也有九項訴求。薛瑞元也表示，大部分是重疊的，公會期待新進人員保障年薪七十萬元，但這需從長計議。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜認為，目前僅有住院整合照護計畫及三班護病較有共識，其他訴求等不到衛福部說明。

外界也拋出夜班津貼不要直接進入醫院「總額水庫」而是直接給護理人員，避免分配不均的爭議。

薛瑞元說，已經掌握各醫院的夜班費，若沒有拿到金額可以檢舉，健保可採取扣款、停止部分業務等手段來處罰醫院。

護病比 薛瑞元 健保

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