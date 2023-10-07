健康你我他／蜂窩性組織炎突襲 醫師快手切除燒賣

多年前我經歷一場從地獄到天堂的診治，心理和身體都留下永恆的印記。

一開始症狀是左臀部莫名其妙出現紅腫發癢，以為是蚊蟲叮咬，因此不在意，卻逐漸發展成約50元硬幣大小，感覺有點奇怪，便前往附近診所治療。「這是疔，吃藥、化膿、擠出來就OK。」醫師診斷後一派輕鬆地告訴我。

未料，三天後紅腫情況惡化，發炎部位變大、變硬、變得更痛，外觀看起來像似拜拜的壽桃。老婆看了嚇一跳，立刻載我去中港路澄清醫院掛急診。

醫師判定是罹患蜂窩性組織炎，但原因不明。先注射抗生素，然後吊點滴、合併口服藥，每日早晚觀察，七天後通知要直接開刀清創，手術很順利，切除約一個燒賣大小的「立體病灶」，術後僅用紗布罩著傷口，再持續觀察一周，確認無感染、無復發跡象，才進行縫合。完畢後又讓我待在醫院三天，確定百分百無恙後始准出院。

大家可以想像，手術後十天內，我只能靠著右側臥休息，坐起用餐和上廁所之間的不便，對於從未住院開刀、坐五望六的我來說，簡直是苦不堪言，身心煎熬。

除了24小時照顧我十多天的輪班護理師，我還要特別感謝每日臨床檢視病情與親自操刀的黃仁詮醫師，他細心的關懷與解說，讓我降低憂慮，產生信心，恢復了健康。