老後安居─囤積篇／長者囤物 多因獨居太寂寞

安居是老後生活的基礎，居住環境攸關生活品質。近年來，獨居者屋內堆滿雜物，甚至蔓延到公共空間，導致散發異味，造成公安危機的事件愈來愈多，囤積症與囤積行為也日漸受到重視。為何囤積？來看看如何避免，又如何從堆積的雜物中解救人生。

認識囤積症

囤積症二○一三年五月納入第五版精神疾病診斷與統計手冊。患者過度性地收購或收集、保存物品，即使物品不值錢、有危險性或不衛生。

患者聚集物件數量通常相當龐大，會干擾或損害患者及身邊的人生活及活動，導致家庭壓力和衝突，更使人際關係、社交、工作活動以及其他重要功能領域出現問題；嚴重的後果包括健康和安全問題，如火災、跌倒、 社交孤立和孤獨。

診斷準則

一、持續地難丟棄物品或與物品分離。

二、感到需要留存那些物品，一旦想到要丟棄就覺得難受。

三、造成物品大量堆積，影響生活區域，也讓物品無法被妥當使用。

四、造成囤積者社會、職業、人際及自我照顧功能顯著損害。

五、必須排除其他生理或精神疾病造成的囤積症狀。

治療方式

●認知行為療法

協助囤積者學習識別和保存物品、學會抵制購買更多物品的衝動、學習組織和分類物品、決定丟棄哪些物品、提高決策能力。

●藥物治療

選擇性5─羥色胺再攝取抑製劑（SSRIs）及多巴胺相關機轉藥物。

資料來源／衛生福利部草屯療養院一般精神科主任林俊媛。

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遺物整理師看人生百態

七年前「盧拉拉」從殯葬業轉當台灣首個遺物整理師，從整理遺物到幫人整理囤積物，來看他眼中人生百態。

來測退休力

不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。

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許多有囤積症狀的人無法丟棄物品，坊間有業者提供相關整理服務。圖／居家整聊室提供

七十三歲的陳爺爺年輕時嗜賭成性，妻離子散，晚年獨居在北市萬華區的老舊公寓，最近鄰居不斷聞到惡臭味，加上他許久未外出，擔心他「會不會出事了」，於是請里長上門探詢。沒有想到，門一開，映入眼簾的是滿滿的垃圾，陳爺爺有點不好意思，支吾其詞「我關節不好，追不了垃圾車」。

只見陳爺爺把垃圾放在家裡，但堆在房內的垃圾袋早已脆化破裂，廚餘液體都流到地板上，乾了又濕，他卻笑稱「床還是乾淨的」。

獨居長者屋內堆滿雜物導致散發異味、遭鄰居反彈的現象，一再登上媒體版面，他們被指患了囤積症。囤積症雖然被定義為精神疾病，但有囤積症狀的人並不一定就是囤積症，有些生理或精神疾病可能使患者表現出囤積行為。囤積行為不但影響居住品質，更可能導致住宅公安危機。

北市囤積 萬華信義區多

別以為經濟狀況不好的長者才有囤積行為，北市統計顯示，囤積事件以萬華區最多，其次是信義區。囤積事件與財力無關，曾有一位退休老師，擁有三間房子，裡頭全放滿囤積物，甚至溢出公共空間。很多囤積症的人內心空虛，需要被關注，社工也發現，不少長者囤物，其實是因為太寂寞，把家裡塞滿，成了他們排遣寂寞的方式。

台北市是全台少數用「專規」處理社區囤積行為的城市，北市社會局社工科科長陳怡如表示，針對「囤物」案例，北市府修訂新版規則，將行為分成私宅跟公共空間，若「囤物」地點在公共空間，依照「公寓大廈管理條例」規範；若為個人私宅氣味影響周邊住戶，由區公所召集社會局、衛生局會勘，介入關懷，設法減少囤積發生。

三年前，北市信義區有一名獨居長者，因有囤物癖，屋內堆滿雜物長期未清，引爆鄰居向議員陳情。鄭姓里長說，這位愛囤物的老先生住在公寓一、二樓，房子裡滿滿雜物，鄰居目睹老鼠跑來跑去，更擔心雜物易燃引發公安問題。當時他通報了十多次，市府後來找社福、健康中心人員家訪，幫老人家整理物品。

社工先取得信任 再清運

陳怡如說明，長者基本上防備心較重，會先看家屬有沒有辦法協助溝通，以上述案來說，因為是獨居長者，社會局安排社工持續關懷輔導，取得老人家信任與認同後，經長輩同意，再安排志工、民間團體幫忙清運，並定期安排社工關懷訪視。

陳怡如表示，通常接獲類似個案，說服長者也需要時間，曾遇到長者勸說半年才願意讓工作人員清理，社會局雖然近幾年沒有確切數字，但囤物狀況也有改善，對於後續市府也會持續關心。

囤積恐釀災 開罰案例少

北市雖訂定「台北市社區囤積行為處理原則」，公共空間囤積會有火災風險，如果屢勸不聽可依法開罰至少四萬元，但實際開罰案例僅個位數，且多數因為案主經濟困難或失智等因素引起囤積症，最後也難以開罰。

有位阿嬤長期在家中堆積雜物，雜物從家中蔓延至樓梯間，鄰居不堪其擾，建管處多次到場關心，但阿嬤置之不理，開罰阿嬤也無力繳納，最後建管處清空雜物，也要求阿嬤繳清罰款，但阿嬤投訴市府，反成為僵局。