小犬颱風已經遠離，今天各地持續受颱風外圍環流影響，中央氣象署表示，今天東部、東南部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。明天至周二國慶連假期間，鋒面通過，北部、東半部及恆春半島也有局部短暫雨，提醒民眾連假出遊記得帶傘。

氣象署預報員陳伊秀指出，今天受外圍環流影響，降雨以東部、東南部及恆春半島為主，其中，東部、東南部有局部較大雨勢，西半部則在午後有局部大雨機率。明天到周二，鋒面接近並通過，迎風面東北部、桃園以北有短暫陣雨，竹苗地區、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，陳伊秀表示，北部、東北部明起逐漸降溫，桃園以北高溫剩廿五至廿七度，竹苗地區預計再降一、兩度，周二深夜到周三清晨更有機會來到廿三度低溫。

她也說，今天東部沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖仍易有長浪發生。另外，目前南海及菲律賓東方海面仍為大低壓帶，還有兩個熱帶擾動發展可能，不確定性還很大，氣象署會持續留意。