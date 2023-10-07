國慶連假 高鐵紅綠燈管控人潮

台灣高鐵台中站中秋疏運收假日創通車以來最高峰，自由座人潮從站內排到站外，引發民怨。隨著國慶連假登場，為避免「慘況」重演，台灣高鐵公司除了管控各車站自由座上車人數、加開班次外，也將在官網上以「燈號」預告各站人潮及等待時間，如果出現紅燈，代表民眾至少得排隊逾一個小時，才可能搭上高鐵自由座車廂。

昨天國慶連假前一日，傍晚各車站已出現返鄉人潮，有民眾下午四時從台北站搭往左營站，自由座車廂已幾乎客滿，台北、左營站月台傍晚也出現不少排自由座人潮。

高鐵公司表示，針對自由座旅客，已預估人潮較多三時段，包括昨天南下下午五時至晚間八時、今天南下上午八時至十一時、雙十國慶當天北上下午一時至晚間八時。另，官網將每小時定期更新「車站人潮資訊」，若燈號顯示綠燈為正常、黃燈將進行月台管制，需等候卅分鐘以上、紅燈進行閘門管制，需等候一小時以上。

高鐵此次也加開一九○班次列車，總計提供一○五七班次列車的旅運服務及增開夜間車次因應，並管控各車站自由座上車人數，避免在頭尾站就已擠滿，導致中段站旅客上不去。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞認為，高鐵相關管制措施雖然能達到部分效果，但除非把全列車變成對號座，否則相較於其他運具所需時間成本更長，不少民眾還是會抱持試試看的心態前往排隊。

不過他也說，中秋連假返鄉民眾多，這次國慶連假僅間隔一周，且多為出遊旅次較為彈性、分散，預估排隊人潮不會像中秋收假這麼嚴重。

國道方面，昨傍晚北、中、南各路段已出現車潮，高速公路局預估首日交通量將達一二○百萬車公里，為平日一點三倍，其中國道五號南向路段預計清晨五時起出現車潮，西部國道則自清晨六時起開始塞，建議西部國道南向於上午六時前或中午十二時後出發，國五南向建議於上午五時前或下午五時後出發。

高公局預估，今天重點壅塞路段有七處，包括國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國三南向南向土城至關西、快官至霧峰；國五南向南港系統至頭城；國十東向鼎金系統至燕巢系統。