「沒有人應該是孤島」 第十屆關懷憂鬱症音樂會呼籲終結孤獨

「沒有人應該是孤島。」孤獨對健康的危害日漸受到重視，第十屆「關懷憂鬱症講座音樂會」今晚登場，音樂會主委張家銘指出，孤獨是一種社會流行病，造成的健康風險相當一天抽十幾根菸，也會增加焦慮、憂鬱、失智、心血管疾病與提早死亡的風險，今年音樂會以「沒有人應該是孤島」為主題，盼喚起大家的重視。

第十屆「關懷憂鬱症講座音樂會」由國際扶輪3523地區與台北市華南扶輪社共同舉辦，張家銘本身是精神科醫師，眼見孤獨帶來的問題在新冠疫情後日益嚴重，藉由音樂會呼籲，大眾平時要做好三個「C」，即「連結（connect）」、「溝通（communicate）」和「關懷（care）」，終結孤獨、改善憂鬱。

節目由肯愛社會服務協會的鼓動人聲感人的表演開場。3523地區總監DG Stela楊奕蘭致詞表示：「今年國際扶輪社長Gordon R. Mcinally特別強調，精神健康是國際扶輪的重要項目，而在國際扶輪3523地區，還希望大家能『愛分享、分享愛』，多關心周圍人事物，讓他們感覺並不孤單。」

憂鬱症音樂會總顧問PAG Joe廖永源回顧憂鬱症音樂會的起源與發展，認為這些年憂鬱症音樂會有很好的成果與意義，希望大家繼續支持，為社會帶來正面的改變。

張家銘更進一步表示： 「台灣並不欠缺對憂鬱症的治療，但需要的是要打破憂鬱症的汙名誤解、增加憂鬱情緒的覺察，與鼓勵憂鬱症的提早就醫，需要的是憂鬱症的社會倡議。這也是我們持續每年進行關懷憂鬱症音樂會的原因。」

「孤獨是社會流行病」是今年美國醫務總監Vivek Murthy 特別提出，張家銘表示，英國、日本、韓國皆以對改善孤獨付出實際行動，台灣也需重視孤獨議題。手機和平板增加了許多便利，但也降低了人與人實際的接觸，現代人除了做到三個C，更應該「維持關係、降低孤獨」。

魔術師黃信凱也曾經罹患憂鬱症，他表示，自己出身於弱勢家庭，一度因為學習與表演魔術而有了許多國際演出機會，但是因感情多重打擊而罹患憂鬱症，後來去泰北幫忙孤兒，慢慢找回自己價值與走出低潮。現在他到處去表演魔術與分享他的經驗，鼓勵大家都能像他一樣能翻轉人生逆境，創造奇蹟。

肯愛社會服務協會特別製作微電影，講述前科技部長陳良基陪伴妻子走過憂鬱症的故事，讓大家知道罹患憂鬱症對個人與家人都是很大的試煉。陳良基曾說，罹患憂鬱症好像陷入負面能量的流沙，愈慌張愈容易愈陷愈深。親友們的關心如果不得法，也可能愈幫愈忙，甚至自己也陷入流沙。他們最近將出書分享心得，將痛苦的經歷寫下來，希望能幫助其他人不在陷入同樣的苦難。

前半場在肯愛協會歌手胡藝芬「伊是咱的寶貝」的歌聲，與全體觀眾協力推動氣球做結尾，象徵彼此連結並不孤單。

下半場則由曾獲世界第一名的木樓合唱團演唱精心挑選的中外歌曲，幾首歌曲像是「如果明天就是下一生」、「You raise me up（你鼓舞了我）」 ，讓觀眾陶醉感動，還有「Bridge over trouble water（惡水上的大橋），歌詞中提到「如果你需要一個摯友，我正隨行在你身後，如同橫跨在惡水上的大橋，我將撫慰你的心靈」，好像提醒我們，「沒有人應該是孤島」，應該彼此互相連結與關懷。