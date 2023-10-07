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抗憂鬱、安眠藥照3餐吃 女昏睡3天

聯合報／ 記者林佩均／台中報導

30多歲陳姓女子在家忽然意識不清、呼吸微弱，家人送醫急救，經多項檢查、查閱病史，醫師發現患者沒有依照醫囑，將抗憂鬱藥物及安眠藥當感冒藥，1天服用3次，產生「血清素症候群」陷入昏迷，整整昏睡了3天，宛如現代版睡美人。

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠表示，患者深夜被送到急診，到院已意識不清，陳女患有憂鬱症，原以為藥物吃太多，緊急施打反轉藥劑，試著把藥物代謝掉，讓患者清醒，卻沒效果。

醫師一度懷疑是不是腦幹中風，但檢查未發現腦溢血，後來透過健保卡讀取就醫紀錄，得知患者才剛到診所拿藥，從藥物推斷，患者可能產生「血清素症候群」。

張峻誠說，患者發燒、全身顫抖、血氧濃度很低，神經反射沒出現異常，症狀不像中風，又懷疑如果是腦膜炎，必須要改採其他方式治療，後續先插鼻胃管洗胃、給予氧氣，觀察病患的各項指數，抽血報告出來後，確認血液中安眠藥濃度非常高，研判是抗憂鬱藥物引起。

醫師表示，原來患者服用抗憂鬱藥物及安眠藥，將藥物當成感冒藥，一天照3餐吃，導致體內聚集大量的血清素，發生血清素症候群，所幸昏睡3天後自行甦醒。

流感疫情邁入高峰期，緊接著雙十連假，張峻誠指出，不少基層診所、醫院休診，民眾若生病用藥，要遵照醫囑正確服用。

患者 憂鬱症 醫師

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