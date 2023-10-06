滿14歲英國人終身不得合法買菸？董氏：英國只有做半套

近日英國衛生部長宣布：為打造更美好未來、減輕國民保健負擔，計畫每年提高合法吸菸年齡一歲，使現在已滿14歲青少年將終身不得合法買菸。此議題引起家長等許多人士的關注，紛紛向董氏基金會詢問。

董氏基金會強調，該政策目前只有禁止紙菸，要建立真正的無菸世代，一定要紙菸、電子煙、加熱菸等所有菸品全部禁止，否則正中「菸商用新型菸品吸引青少年」的策略，導致青少年使用新型菸品氾濫、甚至成為多重尼古丁產品使用者。

董氏基金會指出，英國政府近年來致力於「用電子煙解決紙菸危害問題」，2017年全球最大菸商，即菲利普莫里斯菸草公司拿10億美金（300多億台幣）成立「無煙世界基金會」，推廣戒紙菸、但鼓勵改用包括電子煙及加熱菸等新型菸品。

2020年疫情最嚴重的時候，英國接受菲利普莫里斯菸草公司10億英鎊（約400億台幣）的捐助，推動「推廣戒菸-用電子煙替代」。

董氏基金會指出，這幾年，英國成人吸菸率雖略下降，但青少年使用電子煙卻大幅成長。以至於青少年使用高劑量尼古丁的電子煙成癮、及大量的一次性電子煙有毒廢棄物汙染環境，成為英國必須面對與承受的危害課題。

如今英國再喊出「無菸世代」，承襲的就是菸商最想要的「推動『禁紙菸』，但實際是推廣『新型菸品』」。WHO報告書指出，菸草公司的目標很簡單，就是讓下一代對尼古丁成癮，而新型菸品就是菸草公司的捷徑。此外，電子煙與加熱菸不但有一手菸害，同樣也有二手菸、三手菸的危害。

董氏基金會強調，現在菸害防制工作最大的困境是菸草公司利用「反對紙菸」，來推銷真正危害青少年的「新型菸品」。我們支持禁菸年齡每年提高一歲的政策，但是一定要禁止所有的菸品，包括電子煙、加熱菸及所有未來可能出現的新型菸品。英國、紐西蘭的「半套政策」，不但無法根絕菸癮，相反製造出「電子煙世代」，落入菸商的圈套，讓青少年菸害防制工作雪上加霜。 董氏基金會強調，提供尼古丁等於是提供大腦毒藥。

圖／董氏基金會提供