台中國慶煙火遇收假恐再塞爆 高鐵今啟動亮燈管制

明起4天國慶連假，國慶當天收假又遇國慶焰火在台中，恐再現中秋疏運爆炸人潮，高鐵台中站今晚現國慶連假放假人潮，高鐵今起到11日啟動國慶疏運，透過網站以燈號亮黃燈、紅燈管制人潮，至截稿亮綠燈，沒有管制；台中市烏日警分局今晚6時啟動國慶高鐵交通疏導管制措施。

高鐵中秋疏運期間，9月28日到10月1日累計4天疏運近101萬人次旅客，其中，10月1日旅運超過33.8萬人次，是2007年通車以來單日新高，當天下午台中站排隊人龍，從2樓購票大廳4A出口戶外繞排超過1公里。

交通部長王國材要求高鐵分配控管自由座人數，有遊客發現，高鐵台中站拆掉2樓票口閘門內、付費候車區16個座椅。對此，高鐵說明，台中站因應國慶疏運調整付費區內16個座椅位置至動線外，類似措施在今年中秋疏運及春節疏運期間實施，候車座椅總數量不變。

高鐵說明，高鐵國慶疏運期間（今起到10月11日）加開190班次，並持續更新「熱銷車次」資訊，在企業網站首頁的「最新消息」公告「車站人潮資訊」，即亮黃燈為「月台管制」，約等候半小時以上；亮紅燈為閘門管制，約等候一小時以上。

高鐵指出，高鐵視人潮狀況，機動啟動管制措施，管制期間優先讓對號座旅客進入閘門內付費區、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數。