臺灣同志遊行28日上街 「與多元同行」

每年10月是台灣同志驕傲月。第21屆臺灣同志遊行將在28日於台北市政府前廣場登場，今年遊行主題為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，不僅僅要拆解性別框架，而要正視不同社群的存在與困境，尊重彼此的多元差異、攜手前行。

臺灣彩虹公民行動協會理事長小鯨說，「多元」概念是相對於「二元」而來，在二元分類下，容易讓非主流社群被邊緣化，甚至造成對立與衝突，「所謂真正的多元，是尊重彼此差異、相互扶持，集結眾人力量一起向社會爭取所有社群的權益。」小鯨也強調，本屆遊行除了看見性別議題上的多元，也關注其他社群議題，唯有正視各類社群的存在，彼此攜手前進，才能讓社會大眾理解看見建立多元友善社會的重要性。

彩虹平權大平台代表說，與多元同行，不只是跟性別光譜上的你我同行，更要看見多元的交織性存在，與我們習習有關，每個人都又成為多元的盟友，營造友善環境，大平台也透過政治參與，推進日常友善。

長期關注同性伴侶生養議題的台灣同志家庭權益促進會，預告今年將舉辦同志家庭彩虹寶寶迷你遊行；台灣同志諮詢熱線協會也說，遊行前一天，將在西門町舉辦第五屆的跨性別遊行。針對感染者議題，臺灣感染誌協會今年將與全台共16個愛滋民間團體組成愛滋遊行陣線，將走上街頭宣傳「與U=U同行」，打破愛滋議題長期面對的汙名持續發聲。

臺彩協會說，今年的彩虹市集多達120個以上攤位，破遊行史上紀錄，為了增加與社會大眾互動機會，遊行當天會舉辦「為多元上色」背板塗色活動，讓民眾能在背板上面自由著色與創作。

第21屆臺灣同志遊行的彩虹大使Kimberley陳芳語今出席記者會。她表示，今年遊行主題「Stand with Diversity」鼓勵大家繼續堅持做一個勇敢的人，一起同行。