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台南登革熱增327例 黃偉哲：風災後防疫挑戰開始

中央社／ 台南6日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

颱風小犬過境，台南市今天新增327例本土性登革熱，全市累計突破1萬3000例；台南市長黃偉哲表示，風災後才是挑戰的開始，應即刻動員執行登革熱防疫措施。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增327例本土性登革熱，其中東區77例，南區51例，永康區42例，安南區41例，北區33例，中西區28例，安平區21例，仁德區7例，關廟區6例，歸仁區及佳里區各5例，安定區4例，新化區3例，七股區及龍崎區各2例，年齡介於1歲至99歲。

颱風小犬過境期間，台南市10月5日停止上班上課時，登革熱化學防治也暫停1天；黃偉哲今天要求應即刻動員執行因颱風延誤的防疫措施。他說，防疫如同作戰，風災後才是挑戰的開始。

市府衛生局表示，已動員強制孳清北區東興里、東區裕農里及自強里共1670戶，排定稽查行程也確實執行。按以往經驗，風災後社區積水容器數量急劇上升，病媒蚊密度可能大幅增加。

衛生局引用世界衛生組織（WHO）報告指出，登革熱疫情正在全球蔓延，2000年以來登革熱病例暴增8倍，約有一半人口面臨感染風險，目前在非洲、美洲、東地中海、東南亞和西太平洋地區逾100個國家流行。

衛生局表示，今年夏季聖嬰現象影響，氣溫更溫暖，雨量更豐沛，適合病媒蚊繁殖，造成登革熱疫情惡化，各國病例數屢創新高。截至9月27日，泰國累計10萬2202例；截至10月1日，馬來西亞8萬9514例，越南及菲律賓各有8萬多例。

衛生福利部疾病管制署最新國際旅遊疫情建議，已將泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等10個國家登革熱流行疫情提升至「警示」等級。

目前台南市累計登革熱1萬3068例，全市37個行政區中，僅剩後壁區及北門區未染疫。

衛生局 登革熱 黃偉哲

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