流感疫苗廠牌不同但保護力沒差 疾管署籲不應扭曲事實

公費高端流感疫苗爭議不斷，不少民眾不願接種高端，有的縣市公開疫苗施打廠牌，北市衛生局還說要增購非高端的公費流感疫苗。衛福部疾管署今天再次重申，流感疫苗採購皆符合政府採購法規定，國內上市的流感疫苗，不分廠牌，保護力與不良反應發生率上均無差異。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內取得四價不活化流感疫苗許可證廠商共5家，其疫苗核准適用年齡、單價及最大供貨量有一些不同，為避免廠商低價搶標，今年以最有利標方式辦理招標。

招標方式由廠商就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等評選項目進行評選，擇定序位前4名為最有利標廠商，並依各序位之供貨比率決標。

採購結果及單價分別為國光生技349萬350劑（占50%），一劑237元、賽諾菲192萬1400劑（占27.5%），一劑236元、台灣東洋86萬4630劑（占12.4%）一劑242元、高端70萬7420劑（占10.1%），一劑236元，相關採購程序皆符合政府採購法規定。曾淑慧說，廠商投標資格、評選項目均相同，交貨產品亦須符合相同的採購規格。

曾淑慧說，今年採購的流感疫苗都是食藥署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市。

曾淑慧表示，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市流感疫苗，不論廠牌在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡的流感疫苗。外界不應再為特定目的扭曲事實，造成民眾誤解，影響國人健康。她也呼籲，符合公費流感疫苗接種資格民眾盡早接種。