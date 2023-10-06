雙十連假薪資怎麼算？1圖秒懂4天不同 這天應加倍發給

依勞動基準法規定，國慶日為俗稱的國定假日，南市勞工局提醒，依勞動基準法第37條及第39條規定，雇主應給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞工局長王鑫基表示，國慶日屬國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，當日如適逢勞工休息日及例假日者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依勞動基準法規定給付出勤工資。

王鑫基說明，若事業單位欲比照「政府行政機關辦公日曆」調整為4天連假，可依照「8周彈性工時」，於完備「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」規定；如僱用勞工人數在3人（含）以下的微型事業單位，與勞工直接達成調整的合意，將9月23日休息日與10月9日上班日對調；即「10月7日、10月9日為休息日」；而「10月8日為例假日」；「10月10日則為國定假日」，形成4天連續假期。如雇主因工作上需要，徵得勞工同意，在本次連續假期中有出勤情形者，應依各日性質給薪。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，如事業單位比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：假設勞雇雙方約定薪資為月薪3萬6000元，則每日工資額為1200元，每小時工資額為150元。

(2) 如果是在10月7日、10月9日出勤，則雇主應以每小時150元為計算基礎，依實際出勤時數，分別以4分之3倍(前2小時)、5分之3倍(第3至8小時)及8分之3倍(第9小時起)計給出勤工資。

(3)10月8日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。

(4)10月10日若有出勤事實，於8小時內不論出勤多久，雇主均應再加給1日1200元出勤工資。