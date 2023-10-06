嘉縣登革熱確診增14例 民眾配合防治給1天公假

嘉義縣本土登革熱確診個案增14例，累計達63例，縣府登革熱應變中心今天開會決議，民眾配合化學防治噴藥，從可請半天公假增加為1天公假，方便民眾清理環境。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，中秋連假過後縣內登革熱確診驟增14例，累計63例，其中梅山18例、大林16例、竹崎13例、民雄6例、朴子3例，太保、布袋各2例，水上、中埔、番路各1例。

縣府登革熱應變中心召開會議，由縣長翁章梁主持，邀請疾管署南區管制中心專門委員蔡遠鵬指導，衛生局長趙紋華針對大林、竹崎及梅山鄉群聚案例專案報告釐清感染源。

趙紋華強調，強力執行孳生源查核及開罰取代柔性勸導，如經查獲陽性孳生源，將依傳染病防治法處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；為增加縣民配合化學防治噴藥意願，原本僅可請半天公假，會議中決議增加為1天公假，方便民眾清理環境。

趙紋華提醒，目前仍是登革熱流行期，民眾到疫區旅遊或工作，務必確實做好防蚊措施，有症狀速就醫，並詳細告知旅遊活動史，尤其颱風過後恐下雨，請減少積水容器，如農地有儲水需求，務必加蓋或紗網，定期巡、倒、清、刷，主動清理居家戶內外環境，容器減量避免孳生蚊蟲。

衛生局指出，傳染病防治法第38條規定，民眾配合政府防疫工作，須依疫情情況排定，無法等候至假日再予執行，配合防疫措施的民眾確有向工作單位請假需求，其所屬工作單位應依主管機關指示給予公假。