快訊

女子對德國遊客怒嗆「滾出我國家」！ 脫序影片被公司看到 下場慘了

亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌數追平上屆 總獎金突破2億

嘉縣登革熱確診增14例 民眾配合防治給1天公假

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣本土登革熱確診個案增14例，累計達63例，縣府登革熱應變中心今天開會決議，民眾配合化學防治噴藥，從可請半天公假增加為1天公假，方便民眾清理環境。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，中秋連假過後縣內登革熱確診驟增14例，累計63例，其中梅山18例、大林16例、竹崎13例、民雄6例、朴子3例，太保、布袋各2例，水上、中埔、番路各1例。

縣府登革熱應變中心召開會議，由縣長翁章梁主持，邀請疾管署南區管制中心專門委員蔡遠鵬指導，衛生局長趙紋華針對大林、竹崎及梅山鄉群聚案例專案報告釐清感染源。

趙紋華強調，強力執行孳生源查核及開罰取代柔性勸導，如經查獲陽性孳生源，將依傳染病防治法處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；為增加縣民配合化學防治噴藥意願，原本僅可請半天公假，會議中決議增加為1天公假，方便民眾清理環境。

趙紋華提醒，目前仍是登革熱流行期，民眾到疫區旅遊或工作，務必確實做好防蚊措施，有症狀速就醫，並詳細告知旅遊活動史，尤其颱風過後恐下雨，請減少積水容器，如農地有儲水需求，務必加蓋或紗網，定期巡、倒、清、刷，主動清理居家戶內外環境，容器減量避免孳生蚊蟲。

衛生局指出，傳染病防治法第38條規定，民眾配合政府防疫工作，須依疫情情況排定，無法等候至假日再予執行，配合防疫措施的民眾確有向工作單位請假需求，其所屬工作單位應依主管機關指示給予公假。

登革熱 衛生局

延伸閱讀

登革熱疫情降溫 羅一鈞盼11月下旬病例數接近清零

嘉義縣強化登革熱孳清 回家配合化學噴藥可請1天公假

新北市新增2例本土登革熱 皆有台南旅遊史

羅一鈞：台南登革熱疫情可控 盼11月接近無病例

相關新聞

國慶出遊帶傘 北部連日降溫有雨、中南部留意午後雨勢

中央氣象署表示，明天持續受颱風外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，...

大巨蛋消防缺失8次嚴查今終過關 李四川：拚月底前取得使照

台北大巨蛋力拚年底試營運，北市消防局9月28日消防安檢未過，10月2、4日審查仍卡關，議員徐巧芯昨質詢指接獲陳情，大巨蛋...

國慶連假逼近 北部出遊返鄉這樣走準沒錯

國慶4天連假明天展開，交通部公路局北區養護工程分局預估明晚國道北部路段約晚間6時開始、台61西濱快速公路約晚間7時開始會...

小犬颱風外圍環流影響 14縣市豪雨特報

小犬颱風遠離，但受颱風外圍環流影響，氣象署針對台東、基隆等14縣市發布豪雨特報，呼籲民眾注意。

國慶連假恐再迎人潮 高鐵對號、自由座管制措施一次看

台灣高鐵台中站中秋疏運收假日創通車以來最高峰，自由座排隊人潮從站內排到站外，緊接國慶4天連假將至，台灣高鐵公司針對對號座...

2024不宜嫁娶是「寡婦年」 民俗專家破謠言

明年2024年因無立春，習俗上認為不適合結婚嫁娶，於是就有「2024無春寡婦年」，要結婚就趕在今年完成。命理師柯柏成說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。