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國慶連假還沒開始 傍晚北中南國道已「紅通通」湧車潮
明天就是國慶4天連假，國道今天傍晚已陸續湧現車潮，甚至北、中、南多處路段時速不到40公里，更有部分出現紫爆。高速公路局也預估國5南向南港系統至頭城路段恐一路塞至深夜。
今天截至晚間6點，國道多處路段已出現壅塞，北部地區包括國1堤頂-下塔悠南向路段時速14公里、國1內湖-圓山南向路段時速僅20公里、國3環東-南港南向路段時速僅4公里、國1三重-五股轉接道南向路段時速38公里、國1林口-泰山轉接道北向路段時速28公里、國1桃園-機場系統南向路段時速34公里、國3鶯歌系統-三鶯北向路段時速29公里。
中部地區，國1后里-台中系統南向路段時速27公里、國1埔鹽系統-彰化北向路段時速32公里。南部地區，國1台南系統-永康南向路段時速32公里、國1仁德服務區-路竹南向路段時速36公里、國10左營端-鼎金系統東向路段時速僅19公里。
另外，高公局提醒，國慶連假出遊旅次多，國5南向南港系統至頭城路段國慶連假前一日上午9點起即有車多壅塞情形，且持續至深夜24點；連假首日預估清晨5時起將出現車潮，直至傍晚4點紓解；另連假第2日研判上午6點起將出現車潮，直至下午3點始紓解。
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