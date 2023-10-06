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台中國慶煙火攻略！ 交通、管制、最佳觀賞點大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
國慶焰火睽違9年重返台中，長達36分鐘的焰火搭配全台首創的爵士音樂，陪民眾歡度國慶。圖／台中市政府提供
國慶焰火睽違9年重返台中，長達36分鐘的焰火搭配全台首創的爵士音樂，陪民眾歡度國慶。圖／台中市政府提供

2023國慶焰火睽違9年再度重返台中，10月10日晚間8點於台中中央公園舉辦，除了邀請知名藝人、地方藝文團隊到場演出，此次焰火將結合無人機展演以及光雕水舞，並搭配全台首創的爵士音樂作為配樂，全程共36分鐘，民眾觀賞焰火帶來的視覺享受的同時也能大飽耳福！

焰火施放時間：

10月10日晚間8點（預計施放36分鐘）

焰火施放地點：

台中中央公園（位於台中市西屯區水湳經貿園區）

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

交通管制路段：

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

交通資訊：

免費接駁車：

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

接駁站至會場：首班車16：00、末班車20：00

會場至接駁站：首班車20：30、末班車22：30

（原則10分鐘一班車，乘滿即發車）

搭乘高鐵、臺鐵可於台中捷運市政府站轉乘市府線，或於捷運（台鐵）松竹站轉乘松竹線。

開車民眾可將汽車停放經貿6及8地號停車場後搭乘水湳線，或停放洲際棒球場及其周邊後搭乘洲際線。

捷運：

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

搭乘台中捷運至文華高中站或文心櫻花站，出站沿指標步行約20分鐘抵達會場。

搭乘捷運至松竹站或市政府站，轉乘接駁車（市府線或松竹線）前往會場。

活動期間台中捷運班次加開，末班車00:00由北屯總站、高鐵臺中站雙向發車。

停車資訊：

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

汽車停車場：

北側：

經貿6（出入口：黎明／經貿路）

經貿8（出入口：經貿七路／經貿路）

中央公園北側停車場（出入口：環中路）

南側：

創研22（出入口：經貿路）

創研26（出入口：經貿路）

中央公園南側停車場（出入口：甘肅路）

機車停車場：

北側：

北側臨時停車區

中央公園北側停車場（出入口：港隆街及經貿九路）

南側：

創研21（出入口：順平一街近順平一街西側道路）

中央公園南側停車場（出入口：甘肅路）

高鐵、台鐵：

高鐵自10/6（五）至10/11（三）規劃國慶疏運，詳細加班車資訊可至台灣高鐵網站參考。

臺鐵自10/9至10/10加開南下列車12班、北上列車7班作為連假疏通，詳細加班車資訊可至臺鐵局網站參考。

鄰近觀賞焰火地點：

若想就近觀看可選擇較近的編號1至8的八個地點，想要遠處欣賞全景則可選擇較遠的編號9至15的七個地點。

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

臺中 國慶焰火 高鐵 捷運 台鐵

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