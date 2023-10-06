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登革熱疫情降溫 羅一鈞盼11月下旬病例數接近清零

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

本土疫情登革熱高峰已過，疾管署副署長、應變工作隊隊長羅一鈞表示，目前高點已過，疫情整體趨勢持平，預計下周會呈現持續下降趨勢；希望10月底病例會減半，11月中下旬可接近無病例狀態。

根據疾管署統計，六日新增353例本土登革熱病例，全國累計1萬4478例本土病例，台南占1萬3068八例最多，全國已經16縣市都有本土病例，為近十年疫情次高。羅一鈞在9月18日赴台南擔任「前進應變工作隊」隊長，希望控制當地登革熱疫情；觀察到登革熱疫情連續2周下降，並且單周病例數低於1000例以下，才考慮是否要解編或降階。

羅一鈞說，從七日移動平均病例數來看，本周疫情高點已過；近五日病例數相較上周同期減少1%且病媒蚊指數連續兩週下降；台南的南區、北區、中西區、安平區等新興熱區幾乎都呈現降溫，整體趨勢持平，預計下周初會持續下降的趨勢。預期要等到11月中下旬病例才會趨緩，希望10月底時病例數會減半，減少至單周新增一千多例。

颱風小犬剛離開台灣，造成強風及降雨，雨後2周為登革熱防治關鍵期。羅一鈞提醒民眾雨後清除積水容器十分重要；而防疫無假期，接下來幾天也防疫團隊也會持續動員清除積水容器。

疫情 登革熱 羅一鈞

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