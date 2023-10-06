乳癌轉移她眼凸難入眠 這招保眼重拾新人生

30歲粉領族與家人共乘機車時緊急煞車，胸部撞上家人後背出現疼痛、摸到硬塊，但多日未消、形狀有變，就醫確診為乳癌，術後追蹤4年，發現右眼越來越凸，就醫才發現乳癌細胞轉移到眼窩，眼睛難閉合，甚至有醫師建議摘除眼球保命，她堅持抗癌，今年等到新藥ADC藥物治療，眼窩腫瘤明顯縮小，症狀獲改善，重拾自信又快樂的人生。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智說，這名女患者30歲時發現罹患乳癌第2期，手術後辭職休養身體，4年後重返職場，乳癌細胞竟罕見轉移到眼窩，陸續出現視覺疊影、眼白冒水泡、眼球外凸、眼睛無法閉合、畏光與易流淚等症狀，多名眼科醫師建議摘除眼球保命，但術後也難以配戴義眼。

劉良智指出，女患者為保住眼睛堅持抗癌不放棄，經評估患者屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，並接受ADC藥物治療，治療3周後，眼窩腫瘤明顯縮小，不但保住眼睛，也擺脫過去需配戴太陽眼鏡與防護面罩才能出門的痛苦生活。

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人表示，ADC抗體藥物複合體是以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用也較傳統化療小。

台灣癌症基金會執行長賴基銘強調，臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，呼籲乳癌病友不要放棄希望，保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。