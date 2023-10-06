國慶出遊帶傘 北部連日降溫有雨、中南部留意午後雨勢

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天颱風外圍環流影響，降雨以東部、東南部及恆春半島為主，其中東部、東南部有局部較大雨勢。本報資料照片
明天颱風外圍環流影響，降雨以東部、東南部及恆春半島為主，其中東部、東南部有局部較大雨勢。本報資料照片

中央氣象署表示，明天持續受颱風外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部及午後西半部地區有局部大雨發生的機率。明天東部沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；馬祖及金門易有8至9級強陣風發生。

氣象署預報員陳伊秀指出，明天颱風外圍環流影響，降雨以東部、東南部及恆春半島為主，其中，東部、東南部有局部較大雨勢，西半部則在午後有局部大雨機率，其他地區則為多雲。下周日到周二鋒面接近並通過，迎風面東北部、桃園以北有短暫陣雨，竹苗地區及東部、東南部、恆春半島有局部短暫雨，中南部為多雲，午後有局部短暫陣雨，天氣較穩定。周三到周五受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，但中南部轉為多雲到晴午後雷陣雨。

溫度方面，陳伊秀表示，東北季風影響期間，北部、東北部周日逐漸降溫，桃園以北高溫剩25至27度，竹苗地區預計再降1、2度，周二深夜到周三清晨更有機會來到23度。周三起仍受東北季風影響，溫度回升幅度緩慢。至於中南部地區日夜溫差較大，高溫可達30至32度，低溫僅剩23、24度。

另外，她也說，雖然小犬颱風遠離，目前南海及菲律賓東方海面仍為大低壓帶，還有2個熱帶擾動發展可能，但有機會帶發展時間點要到8日、9日之後，不確定性還很大。

馬祖 小犬颱風 東北季風

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