新北青創「板橋藝術基地」全新開幕 公有宿舍老宅轉型為府中藝術交流據點

藝術基地委託藝青會營運，將開辦饒舌刷碟課程、畫展、霹靂舞交流會等藝術推廣活動。 圖／新北市青年局提供

新北市政府青年局第一個以潮流藝術為主題的青創基地「新北青創板橋藝術基地」於今（6）日正式開幕。板橋藝術基地原址為 60 年代啟用的臺北縣議會員工宿舍，經青年局爭取後進行老屋翻新。在裝潢上保留原始老宅建物特色，同時增添潮流藝文氣息。「板橋藝術基地」由臺灣多元藝術空間青年發展聯合會（下稱藝青會）營運，將以當代美術、街頭潮流、空間設計等藝文主題開辦課程與展演。青年局局長邱兆梅表示：「板橋藝術基地位於交通便利的府中鬧區外圍，不但保存 60 年代臺灣平房的格局，也為商圈帶來潮流文化的年輕活力。我們期待這個基地可以聚集青年創作能量，成為府中舊街區的隱藏亮點。」

「新北青創板橋藝術基地」隱藏在板橋區成都街 63 巷，前身為 1960 年代完工的臺北縣議會員工宿舍。樸實的平房宿舍啟用後迄今已逾 60 年，期間周圍府中商圈逐漸開發，商業大樓與新型華廈已將宿舍區域包圍，被遺忘的老宿舍區正好在鬧區中保留了一道復古的時空夾縫。「板橋藝術基地」保留老屋原始的磚牆、原木橫桁與斑駁的泥作，經過藝青會的巧手改裝，搖身一變成為純白的藝文展演空間；原建物內腐朽的木板也被重新運用，拼接成獨具特色的多功能櫃檯。來到板橋藝術基地的民眾還可以參觀老屋內當年流行的露天浴池、灶房隔間，穿越時空懷想當年時代的風情，歡迎對藝文有興趣的青年朋友前來造訪。

「板橋藝術基地」將由長期推廣青年潮流藝術的藝青會維護與營運。藝青會理事長馮怡超表示，藝青會將與街舞協會、原民藝術團隊、塗鴉團體、身障棒球聯盟、刺青藝術團隊等街頭文化組織共同合作，將藝術基地打造成多元性的藝術創作交流平台，提供年輕藝術家獨一無二的展演場域。

街頭籃球小夫老師帶來花式籃球表演。 圖／新北市青年局提供

新北七大青創基地 統一全新識別系統

為扶植多元青年發展，新北市青年局以不同主題打造「新北青創基地」，使各產業的青年創業者、各領域青年團體皆能以合理成本獲得表現的舞台。

近期青年局按照各基地特色更換基地名稱，進行統一品牌識別系統，以求旗下青創基地更具識別性。邱兆梅局長說明：「青年局新識別以紅藍色塊交疊，重合處迸發新的紫、黃色塊，象徵來自不同領域、不同年齡或不同性別的青年都可以在青年局提供的場域交流而激發新靈感。而『青』字生於框架之中，卻不被框架侷限，則是期待能給新北青年無窮發展的可能性。」

新北市青年局旗下目前有 7 個青創基地，將各基地特色調整基地名稱並進行全新LOGO設計。 圖／新北市青年局提供

新北市青年局旗下目前有 7 個青創基地，近期按照各基地特色調整基地名稱並進行全新設計風貌：

1.新北創力坊（NTPC Innosquare）：保留原名，為全台第一個政府打造的加速器持續致力協助發展通用科技，十年來培育超過 250 組的新創團隊，其中包括線上學習平台 Hahow 好學校和 Amazing Talker。

2.新北青創三重社會創新基地（NTPC Social Innovation Hub）：原名為新北社企、電商基地，以社會企業為扶植重點，招募符合 SDGs 及 ESG 理念之團隊，透過專案輔導、培訓課程及交流活動，鼓勵青年投入社會企業及社會創新，以創新及實驗性方式解決社會問題，培育青年創造社會影響力，實踐與社會、環境共好理念。

3.新北青創五股自造基地（NTPC Maker's Hub）：原名為自造者空間暨工具圖書館，位於新北產業科技園區內，提供青年自造者空間、機具設備、課程講座，讓喜愛動手創作與改造的青年能有足夠資源、多元學習管道與各領域人才接軌，促進自造者、進駐團隊創意匯聚，催化地方創生與永續發展。

4.新北青創寶高數位基地（NTPC Digibase）：原名為新北市寶高智慧產業園區數位基地，位於新店寶高智慧產業園區內，以數位內容、資訊服務、雲端科技及跨域新型態智慧物聯等為創業主軸，支持協助團隊創業發展，透過競賽評選、訓練課程、顧問輔導、安排大型展場露出、商機媒合、提供雲端資源等，每年扶植超過 40 組以上新創團隊。

5.新北青創新店未來基地（NTPC Future Lab）：原名為新店斯馨段未來基地，位於新店央北重劃區內，提供虛擬攝影棚、錄音室等多媒體製作資源，辦理多媒體影音創作課程，致力於培育對新媒體領域有興趣的工作者及創業團隊。

6.新北青創浮洲展售聚落：原名為青創浮洲，為零售業試驗場域的創業空間。

7.新北青創板橋藝術基地（NTPC Youth Arts Hub）：進行多元藝術推廣，藉由開辦相關活動，如：課程、講座、工作坊、展演等，作為民眾接觸各式藝術領域之管道，促進大眾和從事藝術創作的青年團體及個人產生互動與對話，打造藝術交流新據點。

荷蘭籍街頭塗鴉藝術家FLEKS展示噴漆藝術課程。 圖／新北市青年局提供

荷蘭籍街頭藝術家FLEKS進行塗鴉噴漆體驗教學。 圖／新北市青年局提供

青年局旗下基地也各自有不同的活動和課程，歡迎民眾踴躍報名，請上青年局的官網或是追蹤臉書跟 IG 獲得最新資訊！

【新北市政府青年局】

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