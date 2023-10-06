北榮身障重建中心創新服務 獲夏威夷州訪問團領袖肯定

夏威夷州參眾議員領袖訪問團一行12人，由立法院外交及國防委員會召集委員何志偉陪同，於10月5日參訪台北榮總身障重建中心及重粒子癌症治療中心，由副院長李偉強代表接待。美國夏威夷州與台灣自1993年締結姊妹關係適逢30周年，夏州州眾議會多數黨議場領袖暨立法管理委員會副主席森川迪女士（Ms. Dee Morikawa）與州參議會財政委員會主席德拉克先生（Mr. Donovan M Dela Cruz）共同擔任團長率團來台訪問。

李偉強首先代表院方，對今年8月夏威夷州嚴重野火，導致傷亡的民眾及家屬表達誠摯的哀悼與關懷，希望透過這次訪問，深化夏威夷和台灣人民的情誼，成為進一步合作交流的催化劑，為兩地人民的健康和福祉共同努力。訪問團對於北榮先進、新穎醫療科技深表讚許，希望由醫療合作開始，再拓展至其他面向，進一步強化台美關係。

李偉強說，北榮是國內唯一設有輔具服務的公立醫學中心，身障重建中心突破國內外輔具常見的單點式、獨立式、個別式服務，採取獨特的「連貫性持續照顧」創新服務，領先世界，更於全國巡迴檢測維修，提供全面、完善與無縫的輔具服務。

此外，重粒子癌症治療中心提供最先進的治癌服務，病人不需在台灣待太久即能獲得妥善治療，為發展國際醫療的最大優勢，幾家美國知名的大學醫院已與北榮進行交流合作，如位於佛羅里達州的梅約醫學中心，目前台美關係密切，也是加強雙邊醫療交流的最佳契機。

夏威夷州訪問團領袖十分肯定北榮以輔具巡迴服務實現社會公益，更驚艷先進的重粒子癌症醫療。他們期待其醫療系統未來能更積極與北榮建立合作關係。由於自夏威夷有許多直航台灣的班機，交通十分便捷，團員表示，回國後也會讓更多當地的民眾了解，北榮能提供癌症病人更多治療選擇。

北榮身障重建中心主任許秉權指出，該身障重建中心為醫學中心級可量身訂作輔具的服務中心，提供醫療、輔具評估及義肢、矯具、行動輔具等，同時也提供輔具檢測維修巡迴服務，也是義肢裝具及輔具製作的技術教育專門訓練機構，並提供臨床技術支援。

許秉權說，身障重建中心也利用虛擬實境輔具設計、腦機介面與外骨骼系統復健等，提供精緻化、科技化輔具，讓輔具變成有生命有溫度的夥伴，幫助使用者重建人生新希望，獲得SNQ國家生技醫療品質獎銅獎的肯定。