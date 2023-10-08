一蛋多吃！網友熱議TOP6簡易美味的「蛋料理」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「蛋料理」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的蛋料理排行。

對許多民眾而言，「蛋」是家中必備的食材之一，許多美味料理都是使用蛋作為主要材料，可謂是「百變食材」，本次我們便針對「蛋料理」相關話題進行觀測，一起看看蛋有哪些多元吃法吧！

「水煮蛋」熱量超低又營養 「蒸蛋」料理撇步引發網友議論 ▲ 網友熱議TOP6蛋料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「蛋料理」相關話題的討論，發現「水煮蛋」的討論聲量最高，由於其製作方式相當簡單，只需以開水滾蛋或以電鍋蒸蛋即可完成，是不少人心目中的懶人救星。

就有網友發文提到「每天買超商的10元茶葉蛋，很方便又便宜是沒錯，但滷過還是會增加熱量啊」，表示希望超商能夠販賣水煮蛋，除了便利性外還兼具營養價值，也能避免食用茶葉蛋所帶來的多餘熱量。對此，有人疑惑詢問「水煮蛋不會沒有味道嗎？」引發討論，而原PO便點出「蛋本身就有香味，不加鹽也可以吃」，認為水煮蛋不必過多調味也很好吃。

而聲量排行第二位的蛋料理則是「蒸蛋」。蒸蛋雖然看似也是一項簡單的料理，不過其實製作過程中有許多「眉角」要注意，討論區就有人發文，請益網友要如何蒸出表面光滑、沒有空隙的蒸蛋，引來民眾紛紛回覆「先過篩就不會了，要講究一點的話，蒸之前先拿廚房紙巾把小氣泡弄掉」、「如果妳是用電鍋，可以在電鍋蓋子下夾一根筷子，不要讓蓋子整個密合，蒸出來也會很漂亮」，熱情分享蒸蛋時的小撇步，若是想嘗試自製蒸蛋的民眾也可以參考看看！

此外，「炒蛋」也是一道受到男女老少喜愛的蛋料理，有人指出許多配料都非常適合跟蛋炒在一起，像是「番茄、洋蔥、韭菜、菜脯、紅蘿蔔、蝦仁、玉米」等，都能與蛋完美結合，且每一道炒蛋料理各有風味，讓人一吃就念念不忘；而「煎蛋」、「皮蛋」和「茶葉蛋」也各有擁護者，讓網友不禁讚嘆雞蛋真是日常生活中不可或缺的美味食材。

你也是天天都要來顆蛋的「蛋控」嗎？或者你喜歡吃蛋卻不知道該如何變換吃法呢？愛吃蛋的網友不妨試試以上六種蛋料理，偶爾也能參考食譜親自動手做，讓你吃得開心又能變換菜色；不過同時也要提醒，吃蛋時需注意適量即可，千萬別貪嘴而吃下過量的蛋喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蛋料理」相關討論則數。觀測期間：2023/06/27~2023/09/26，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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