國慶連假逼近 北部出遊返鄉這樣走準沒錯

國慶4天連假明天展開，交通部公路局北區養護工程分局預估明晚國道北部路段約晚間6時開始、台61西濱快速公路約晚間7時開始會湧入大量南下車潮。而北返車潮預估會落在9、10日2天，國道北上約在下午2時起開始有車潮，台61線新竹北上路段則下午3時起有較大車流，將持續到夜間9時以後。

連假期間，各遊樂區都有相關優惠，預估周邊道路將有較大車流，北區養護工程分局提醒用路人，出發前先上網了解路況，先規劃可能替代路線及上廁所地點。

連假期間，各遊樂區都有相關優惠，預估周邊道路將有較大車流，北區養護工程分局提醒用路人，出發前先上網了解路況，先規劃可能替代路線及上廁所地點。

北區養護工程分局提醒，台1線及台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於7日上午7至12時封閉南入匝道，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

公路局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段，隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息，也可利用公路局智慧化省道即時資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。