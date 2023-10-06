新北市新增2例本土登革熱 皆有台南旅遊史

新北市新增2例本土登革熱病例，為板橋區30歲女及中和區39歲男，2案於潛伏期間皆有台南旅遊史。分別於9月25日、27日出現發燒、肌肉痛、四肢紅疹、下痢等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。

新北市副市長朱惕之今日下午率區公所、衛生局所、環保局及清潔隊等跨局處前往八里長道坑筍園視察防治情形。

朱惕之表示，八里長道坑位於觀音山下，多樹林、菜園或竹林，加上颱風過境帶來雨水，更有利於病媒蚊孳生，為有效滅絕登革熱，市府已連續三次至長道坑筍園區域進行消毒，甚至擴大半徑300公尺範圍進行消毒，呼籲市民這段時間，避免再進入長道坑筍園，也要針對周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，澈底阻絕病媒蚊孳生源。

衛生局說明，八里區自出現筍園農民感染登革熱，市府即透過跨局處合作積極各項防治作為，針對該區域風險筍園進行化學噴消，且要求筍農進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險筍園周邊擴大疫調與健康監測，同時於八里區高風險區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。

衛生局提醒，本周末是國慶連假，呼籲民眾外出旅遊要做好防護措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用抹衛福部許可之防蚊液等自我防護措施，以保障健康。