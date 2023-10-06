2024不宜嫁娶是「寡婦年」 民俗專家破謠言

明年2024年因無立春，習俗上認為不適合結婚嫁娶，於是就有「2024無春寡婦年」，要結婚就趕在今年完成。命理師柯柏成說，都是以訛傳訛，用邏輯稍微理解，不論從曆法或八字分析，都沒有一整年不適合結婚的說法。

柯柏成說，會有2024年無立春的說法，是因為2023癸卯年是閏年，從年頭到年尾有兩個立春，2024甲辰年的開頭和結尾都沒有立春節氣，民間以訛傳訛，就傳成沒有立春的年份不適合結婚，還安名稱為「寡婦年」，只要在這一年結婚，都會有不好的結局。

他說，歲首的月分在古代都有變動，古代很長一段時間都是以冬至作為過年，這樣置閏的時候就不會產生某一年沒有立春。現在農民曆的基礎是以寅月為歲首，只要碰上閏年就會發生某些年有兩個立春，某些年沒有立春，有兩個立春的年分也被以訛傳訛是「雙妻年」，容易有桃花小三小王出現，但在曆法上都沒有根據。

擇日合婚的時候，首重日期，其次為月，再其次為時辰，年分幾乎沒有在考慮之內。這個世紀沒有立春的年分共有37個：2000年、2002年、2005年、2008年、2010年、2013年、2016年、2019年、2021年、2024年；2027年、2029年、2032年、2035年、2037年、2040年、2043年、2046年、2048年、2051年、2054年、2057年、2059年、2062年、2065年、2067年、2070年、2073年、2076年、2078年、2081年、2084年、2086年、2089年、2092年、2095年、2097年。

因為三年一閏，所以無春年的比例，百年內超過三分之一，如果再加上「雙春年」也不宜，幾乎就不用結婚了，民俗上許多以訛傳訛的說法，用邏輯想就知道不可能了。

這種謠傳就像三姑六婆傳言屬虎的不能參加喜喪事一樣，原本只是曆法上要擇日合婚時請新人避開「白虎日」，卻以訛傳訛變成屬虎的都有問題，都缺乏曆法上的論證基礎。只要彼此相互信任，有共同的生活理想和目標，在任何年分都可以結婚。