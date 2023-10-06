年紀輕想自殺 民團提4大訴求 籲重視兒童心理健康

兒少心理健康不容忽視，台灣兒童權利公約聯盟（CRC聯盟）與台大中信兒家研究中心，以及台灣好鄰居協會共同呼籲，心理健康為普世人權，提出四大訴求，包括生活教材、師資培力校園預防、心理健康促進資源、培養個人復原力，希望政府及各界人士重視兒少心理健康。

少子化逐年加劇，政府機關祭出各式補助及獎勵，盼提高台灣生育率。台灣CRC聯盟表示，國內兒童心理健康議題長期受到忽視，近年台灣兒少自殺率上升，可見兒童權利未能受到應有保障。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正表示，2022年蒐集全台19縣市約3900名小六學童調查，依孩童主觀評估填寫。後續以比率機率抽樣法（PPS）回歸分析發現，國內兒童曾想自殺比率為13.81%，與社會經濟層面相似的韓國14.3%相近。，台灣在試圖自殺（4.1%）及計畫自殺（5.6%）部分，則明顯高於韓國的試圖（1.9）及計畫（3.4%）自殺比率。

台大中信兒家研究中心執行長吳佳芸表示，若兒少有自殺意念，無論壓力源是來自家庭還是學校，皆有可能會出現不想回家、無精打采、注意力渙散等狀況。楊國正表示，家庭壓力、幸福感、自尊，都會對兒少的心理健康及自殺（念頭、企圖、計畫）扮演關鍵角色。其中又以「家庭壓力」為重中之重，盼家長能看重與孩子的互動與教育，了解孩子的想法與心聲。

愛爾蘭嬰幼兒心理健康專家哈福特（Katherine Hartford）表示，相關心理健康議題，無法歸因於單一現象，須針對結構性因素如學業壓力、霸凌、不當對待及照顧者的壓力等因素進行了解，才能對症下藥，讓兒少在成長時，能減少環境中的不利因子。

CRC聯盟與台大中信兒家研究中心，以及台灣好鄰居協會提出的4大訴求：