新熟齡族追求「行動力自由」！醫師呼籲簡單3招維持健康自由、養出「後天好命力」

根據內政部統計，國人平均壽命持續成長，現代人除了追求長壽，更重視熟齡後的生活品質，不只要活得久，更要活得健康，「財富自由」與「健康自由」必須兼得，才能稱得上是真正的「好命」。

國人平均壽命持續成長，不只要活得久，更追求活得健康。 圖／Shutterstock

看日本、新加坡如何「成功老化」

鄰近國家日本、新加坡也同樣面臨超高齡化，日本各地政府推出「健老計畫」，例如：健走步數可兌換購物優惠、定期健檢、鼓勵企業雇用高齡工作者等，並在厚生勞動省下設置國家級的老年醫學中心。

在新加坡，長者有個稱號，叫做「樂齡人士」，意指他們來到了快樂的年齡。新加坡政府成立「三方樂齡就業組」，以長者角度出發，為他們制定彈性上班時間，並延後退休年齡，同時在預防醫學等初級保健護理上投入更多資源，盡可能避免或延遲長者入院治療的年紀。

台灣也正走向類似的趨勢，讓熟齡族盡可能保持活動力，是超高齡社會共同的挑戰。近期中華民國骨質疏鬆症學會與安怡奶粉針對50歲以上民眾進行一項《好命大調查》，發現大多數受訪者認為擁有「財富自由」、「健康自由」，是好命生活的重要條件，然而日常生活的三大NG行為反而讓自己遠離好命。

NG行為可能導致遠離好命生活。 圖／安怡提供

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山醫師也從臨床病患中觀察到，熟齡人士仍嚮往活躍的生活，喜歡旅遊、含飴弄孫，或持續在事業上衝刺，但若缺乏健康的行動力，就會離夢想越來越遠，「很多人都是身體有了狀況來到醫院診間，才意識到日常保養行動力的重要。」

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山醫師。 圖／噓星聞截圖

熟齡要好命，多靠後天好習慣

為響應10/20世界骨鬆日，中華民國骨質疏鬆症學會與行動力保健專家安怡奶粉共同推出「儲值好命行動力三招」，幫助民眾從日常生活儲值行動力，民眾可先透過簡單三個動作自評行動力現況：

透過簡單三個動作即可自評行動力好壞。 圖／安怡提供 立即自評 https://maac.io/2cCRY

【儲值好命行動力第一招】營養攝取要充足

營養方面，要注意蛋白質、鈣和維生素D的補充，蛋白質能維持身體能量，幫助肌肉生長，鈣和維生素D是保養骨骼和肌肉重要的營養素。日常飲食中，豆魚蛋肉類可提供優質蛋白質，多食用芝麻、深綠色蔬菜、小魚乾等食物，以及多曬太陽，可促進鈣質吸收。然而，現代人生活忙碌，無法餐餐皆攝取到充足均衡的營養，可透過高鈣奶粉補充一天所需的營養素，方便又有效率。

熟齡族要注重營養攝取及均衡飲食。 圖／安怡提供 免費試用 https://maac.io/2cCRY

【儲值好命行動力第二招】有氧、肌力運動不可少

國健署建議每週至少運動150分鐘。除了散步、爬山、健走、從事有氧運動外，肌力訓練也不能少，擁有強健的肌肉質量，才能讓身體隨心所欲地活動。建議民眾平時可做一些居家訓練，如：藉由舉水瓶鍛鍊上肢、坐在椅子上抬腿鍛鍊下肢，並借助彈力帶強化肌力。

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【儲值好命行動力第三招】睡飽飽，精神好

睡眠與行動力息息相關，醫學研究指出，睡眠長期少於4小時，可能會造成行動力障礙的風險提高，建議成人每天睡眠時間應達7-9小時。目前在台灣50歲以上的熟齡人士中，平均每5個人就有1個人有睡眠障礙，除了靠藥物來輔助睡眠，黃兆山醫師建議透過運動、飲食改變生活習慣，提升睡眠品質。

每天睡7-9小時有助行動力健康。 圖／安怡提供 免費試用 https://maac.io/2cCRY

黃兆山醫師呼籲民眾，熟齡後想要擁有良好的行動力，實現「健康自由」，「吃、動、睡」三者缺一不可，及早開始聰明吃、輕鬆動、好好睡，透過正確的生活習慣，就能養出「好命體質」！

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