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長榮航空再獲國際肯定 榮獲全球最佳航空公司第九名

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2023年讀者大獎，長榮航空獲評為全球最佳航空公司第九名以及全球最佳機上餐飲第八名。圖為長榮航空機隊內波音787-10星空聯盟塗裝機。記者黃仲明／攝影
深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2023年讀者大獎，長榮航空獲評為全球最佳航空公司第九名以及全球最佳機上餐飲第八名。圖為長榮航空機隊內波音787-10星空聯盟塗裝機。記者黃仲明／攝影

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2023年讀者大獎（Readers’ Choice Award），長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司（The best airlines in the world）第九名以及全球最佳機上餐飲（The best airlines for food）第八名。長榮航空總經理孫嘉明表示，很開心見到全體員工的努力受到全球旅客肯定。

長榮航空表示，Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1,600萬的數位訂閱用戶，社群平台上更有超過1,600萬名的追蹤數，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。該雜誌自1987年開始舉辦讀者大獎（Readers’Choice Award），為該雜誌設立最久、最具公信力的至高榮譽，獲獎者皆為旅遊產業鏈中的佼佼者。

該雜誌於今年4月到6月間發放調查問卷給全球超過數十萬名讀者，票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等各種與旅遊相關的產業，並透過此項調查深度剖析讀者們最懷念的旅遊經驗，以及下個最想前往的旅遊地點。

長榮航空總經理孫嘉明指出，加入星空聯盟十年以來，透過聯盟航網接軌國際，提供全球旅客多元航班選擇，並持續創新及跨界合作，提供旅客高品質的服務。疫情期間長榮航空仍不斷地精進各項服務品質，在疫情後航空市場快速回溫之際，樂見全體員工持續的努力能受到全球旅客肯定，也為台灣的航空服務水準能在世界舞台發光、發熱感到高興。

長榮航空表示，今年以來已榮獲多項航空國際獎項，包括由SKYTRAX評選為五星級航空公司、全球十大最佳航空公司-第九名、全球最佳豪華經濟艙-第一名、全球最佳豪華經濟艙機上餐飲-第一名，AirlineRatings.com全球二十大最安全航空公司-第九名、全球二十五大最佳航空公司-第八名；美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure評選為2023全球最佳國際線航空公司-第十名，以及九月份榮獲航空乘客體驗協會（APEX）頒發的全球五星航空公司和全球最佳客艙服務兩項殊榮。

長榮

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