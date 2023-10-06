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賈新興：下周2颱風生成機率高 東北季風跟颱風是否共伴效應需觀察
明(7日)起四天國慶連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，觀察8日熱帶低壓發展趨勢，菲律賓東邊有兩個熱帶低氣壓發展機會，都超過八、九成，較東邊的那個在9日生成颱風機達6到7成。
而9日晚上東北季風南下，要觀察10日、11日是否有東北季風跟颱風共伴效應發生。
氣象署簡任技正伍婉華指出，菲律賓東方海面有一大片低壓帶，有熱帶擾動消消長長，連假之後是否會影響天氣，氣象署持續關切。
賈新興指出，國慶連假前期水氣多，後期桃園以南轉趨穩定，北海岸至宜花留意局部雨勢大。
現在仍可能有颱風生成，賈新興指出，要觀察8日熱帶低壓發展趨勢，菲律賓東邊有兩個熱帶低氣壓發展機會，都超過八、九成，較東邊的那個在9日生成颱風機達6到7成。
賈新興指出，未來10天東北季風明顯，北部、東北部降溫有感，10-14日北部最高溫只有27度；14、15日晚上及清晨會讓人很有涼意，只有21度以下。
此外，9日晚上東北季風南下，賈新興指出，要觀察10日、11日是否有東北季風跟颱風共伴效應發生，造成東北部、宜蘭、花蓮下雨很明顯。中旬前北部及東北部降雨偏多 下旬起中南部進入乾季。
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