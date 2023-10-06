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疫後郵輪觀光復甦 台中港郵輪觀光旅客卻連4年掛0

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員楊典忠批評，台中港郵輪觀光已經連續4年都掛零，今年也未有郵輪旅客，海線觀光不振，要求發展郵輪觀光。圖／楊典忠提供
民進黨議員楊典忠批評，台中港郵輪觀光已經連續4年都掛零，今年也未有郵輪旅客，海線觀光不振，要求發展郵輪觀光。圖／楊典忠提供

台中市議會今日進行市長施政報告，民進黨議員楊典忠批評，台中港郵輪觀光已經連續4年都掛零，今年也未有郵輪旅客，海線觀光不振，要求發展郵輪觀光。台中市觀旅局表示，除了邀郵輪業者踩線造訪台中知名景點，並推出碇泊費減免措施，吸引國際郵輪靠泊台中港。

根據交通部觀光署統計，台中港除了2017年與2018年有郵輪旅客740人之外，2019年到2022年，台中已經連續4年沒有郵輪旅客。

議員楊典忠批評，今年1至8月基隆港郵輪旅客3.5萬人，高雄港有4萬多人，花蓮也有3600多人，台中港郵輪旅客今年仍掛零，顯見市府對海線觀光不重視。郵輪觀光是基隆與高雄市的重要政策，但盧市長的施政報告完全沒有「郵輪」這兩個字，「一樣都有國際港，怎麼市長態度差那麼多？」

楊典忠說，海線地區有國際海空雙港，台中港2015年曾有68艘郵輪觀光的美麗繁榮景象，台中港要積極發展郵輪觀光。

觀旅局表示，疫後郵輪旅遊市場復甦，觀旅局5月與台中港務分公司及彰化縣府舉辦郵輪岸上觀光踩線團，除實地造訪知名景點，並探索在地故事及文化體驗；10月12日也將與台中港務分公司合作，帶領郵輪業者至霧峰考察，持續推介台中市岸上旅遊資源，吸引國際郵輪停靠台中港。

另外，協調台中港務分公司參考基隆港列為郵輪母港或是停泊港，並配合推出碇泊費減免措施，吸引國際郵輪進港，並靠泊台中港，帶動觀光人潮。觀旅局指出，明年應可吸引郵輪航商選擇台中為靠泊港，為台中郵輪觀光再創新猷。

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