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亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會議 陳威明分享生物性重建技術

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會主席、台北榮總院長陳威明今在亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議分享「生物性重建」技術。記者李青縈／攝影
亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會主席、台北榮總院長陳威明今在亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議分享「生物性重建」技術。記者李青縈／攝影

第14屆亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議一連四天在台北舉辦，亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會主席、台北榮總院長陳威明今在會中分享「生物性重建」技術；其中榮總獨有技術吸引不少海外醫師想來台進修。

台北榮總骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴表示，骨癌發生在骨頭，因此治療必須把骨頭切掉，但是骨癌跟肝癌、肺癌等不同，切掉後一定要重建否則缺了一塊骨頭就不能活動。傳統治療方式是會用金屬取代缺失骨頭，手術速度快，不少國外醫師採用，但是骨癌病人大多較為年輕，病人活動久了可能就會鬆脫，因此有了生物性重建。

陳威明說，生物性重建分成「異體」跟「自體」兩種。異體是採用別人捐贈的骨頭移植到體內，例如曾經遇過一名四歲男童因為大腿骨有腫瘤因此切除，可是因為年紀小，骨庫沒有適當的骨頭可以移植，因此取用年輕女性肩關節移植，重建病人骨本。自體則是把骨頭切下來經高劑量放射線照射或是零下196度C低溫冷凍治療把癌細胞清理乾淨再放回體內。

吳博貴說，榮總近年前亦開發新技術，不在需要把骨頭截斷到體外進行冷凍治療，在體內即可進行，對病患而言恢復很快，手術後不需要拿拐杖可以立刻走路。不少國外醫師都對此技術讚賞，菲律賓、馬來西亞、印尼等國醫師都表達希望申請進修的意願。

醫師 腫瘤 榮總

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