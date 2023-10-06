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國慶連假今晚國5開始壅塞 明日南下車流1.6倍

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國慶連假將屆，大量遊客將湧入東部，高公局預估今天傍晚開始，國道5號南下就會出現車潮。本報資料照
國慶連假將屆，大量遊客將湧入東部，高公局預估今天傍晚開始，國道5號南下就會出現車潮。本報資料照

今年國慶連假從10月7日到10日，大量遊客將湧入東部，高速公路局估計，今（6日）國道5號南下傍晚就會出現車潮，晚間可能會壅塞，明日連假首日則是南下車潮高峰，全日交通量約為平時1.6倍，從上午5時到下午4時都是車多時段。

觀光署統計，國慶連假宜花東旅宿業訂房率達7、8成，許多遊客選擇4天連假出遊。高公局坪林行控中心表示，原預估今天上午就會有車潮陸續從國5南下，但上午尚算順暢，車流可能會集中到下午以後，估計傍晚後南港系統到頭城就會出現車多狀況，晚間壅塞，凌晨0時坪林、石碇南下入口封閉後，車潮會較有秩序。

高公局估計，明天是南下車潮高峰，預估全日車流量是平常的1.6倍，南港到頭城將從上午5時塞到下午4時；8日上午6時到下午3時南下仍會車多，此外中午12時開始北上車潮湧現；9日則是北上車潮高峰，約為平日1.3倍，從上午10時塞到午夜；10日北上車潮則從上午9時持續到下午8時。

高公局10月7日凌晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇入口封閉期間改為大客車專用；8日上午5時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇入口封閉期間改為大客車專用；8日到10日下午1時到6時，於北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口匝道實施高乘載管制。

公路局東分局預估，明天南下車潮為高峰，全天交通量約1萬6000輛次，首波車潮凌晨3時湧現，預計下午2時後緩解，9日後以北返車潮為主，9日為高峰，全日交通量為1萬4200輛次。公路局以下時段雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊：10月7日上午5時到下午5時、8日上午7時到11時、9日下午2時到6時、10日下午2時到6時。

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