國慶連假恐再迎人潮 高鐵對號、自由座管制措施一次看

台灣高鐵台中站中秋疏運收假日創通車以來最高峰，自由座排隊人潮從站內排到站外，緊接國慶4天連假將至，台灣高鐵公司針對對號座及自由座分別祭出相應措施，包括以燈號預告各車站人潮及等待時間、管控各車站自由座上車人數、加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務及增開夜間車次。

高鐵公司表示，因應國慶連假人潮，針對自由座旅客，已預估自由座人潮較多三時段，包括南下10月6日傍晚5點至晚間8點、南下10月7日上午8點至11點、北上10月10日下午1點至晚間8點；官網每小時定期更新「車站人潮資訊」，若燈號顯示綠燈為正常、黃燈進行月台管制約等候30分鐘以上、紅燈進行閘門管制，約等候1小時以上。

高鐵公司指出，其他還包括啟動人潮管制措施時，將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機；各車站預先規劃自由座旅客排隊動線並於尖峰時段加派人力；排隊動線末端舉牌告知預計排隊上車所需的時間；呼籲旅客彈性調整行程、避開尖峰時段，分散搭車以避免在車站久候。

高鐵公司表示，針對對號座旅客，已加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務及增開夜間車次；官網持續公告對號座「熱銷車次」；呼籲旅客利用站外通路，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車；各車站會引導對號座旅客優先上車。

至於高鐵台中站調整付費區內16個座椅位置至動線外，及管控各車站自由座上車人數，高鐵公司則說，兩者皆為過去長期既有措施，此次國慶連假也同步實施。