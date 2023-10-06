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羅一鈞：台南登革熱疫情可控 盼11月接近無病例

中央社／ 台南6日電

台南市本土性登革熱6月迄今累計逾1萬2000例，指揮防疫的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞，今天樂觀預估疫情本週已過最高點，穩定可控，期許11月達到接近無病例目標。

羅一鈞、台南市副市長趙卿惠今天視察中西區登革熱防治作業，同時攜手當地旅宿業者宣示共同抗疫決心，期盼疫情反轉下降。

羅一鈞指出，他樂觀預估台南登革熱疫情本週已過最高點，穩定可控，未來幾天病例數可望稍微下降，連病媒蚊監控指數也已連續2週下跌，顯示蚊子變少了。

羅一鈞希望台南10月底病例數較當下減少一半以上，達到11月接近無病例的目標，讓疫情控制在理想的程度。

截至昨天下午3時，台南市累計病例數1萬2741例，全市37個行政區中，僅剩後壁區及北門區未染疫。

台南 疫情 羅一鈞 登革熱

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