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薛瑞元：三班護病比113年上路 3年過渡期祭獎勵

中央社／ 台北6日電
行政院拍板三班護病比等12項策略計畫，明年上路。衛福部長薛瑞元表示，預計3年過渡期，醫院提前達標可獲更多獎勵金；夜班人力最可能不足，會額外補助。 報系資料照／記者林縉明攝影
行政院拍板三班護病比等12項策略計畫，明年上路。衛福部長薛瑞元表示，預計3年過渡期，醫院提前達標可獲更多獎勵金；夜班人力最可能不足，會額外補助。 報系資料照／記者林縉明攝影

為解決護理人力荒，行政院拍板三班護病比等12項策略計畫，明年上路。衛福部薛瑞元表示，預計3年過渡期，醫院提前達標可獲更多獎勵金；夜班人力最可能不足，會額外補助。

護理人員面臨人力短缺窘境，根據衛生福利部數據，截至8月止，領證護理人員為31萬8284人，執業人數只有18萬6768人，執業率約58%，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。

為提升護理人員待遇，鼓勵回任及留任，行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫。計畫每年所需經費約新台幣180億元。

但補助夜班費部分引發護理界反彈，質疑無法解決人力荒問題。薛瑞元接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容；被問到護理界認為不應僅補助夜班，他表示夜班影響生理、家庭，造成護理人員平均約7到10年就會離開，是長期人力緊繃的重要原因之一。

薛瑞元指出，今年底前會把三班護病比的標準談出來、明年上路，預計有3年過渡期，希望3年之後能夠完全達標，越早達標的醫院就可以拿到更多獎勵金，規劃以公務預算支應，但仍待行政院、立法院審議通過。

他進一步說明，推行三班護病比，夜班護理人員最有可能不足，不是衛福部訂了白班、小夜班、大夜班照顧多少人就好，因此今年健保總額協商時，規劃一筆經費用於夜班費獎勵，預計明年實施。

針對護理團體憂心人力湧向夜班，薛瑞元認為，每個班別至少2人以上，儘管各醫院制度或有差異，人人都有機會輪值夜班，不會發生搶夜班現象。

護理師界另外拋出應補助每人每月加薪1萬元。薛瑞元直言，強迫規定「恐怕會有問題」，現在護理人員的薪資由各個醫院決定，醫院有公立、私立，如果醫院的護理人員需要薪資保障，其他如診所、護理之家的護理人員等，要不要給予保障也是個問題，但不反對重症等單位可以提供保障。

不過，他強調，在規劃夜班費獎勵制度時，雖然主要針對一般急性病房人力，已就醫院提報數字再給40%、50%的乘數，讓他們也可分配給那些沒有報上來的單位。

至於加護病房、急診等不同單位護理人員的工作量存在差異，薛瑞元說，風險加給、辛勞程度屬於醫院管理範疇，衛福部是否再提供一些額外的補助，「這個大家都可以再做考慮」，但齊頭式平等就不太適合。

薛瑞元還說，目前都已調查掌握各醫院夜班費，例如上大夜班給500元，若未來額外補助1000元，但護理人員未拿到1500元，都可以來檢舉，就會進一步查醫院，健保可能會有扣款、停止業務等因應機制。

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