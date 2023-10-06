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癌症已成慢性病 線上實體資源協助癌友回歸正常生活

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
癌友自醫院返回社區常會面臨挑戰，現可透過線上及實體資源協助，盼盡速恢復健康也提升生活品質。圖為示意圖/本報資料照片。
癌友自醫院返回社區常會面臨挑戰，現可透過線上及實體資源協助，盼盡速恢復健康也提升生活品質。圖為示意圖/本報資料照片。

癌症蟬聯41年國人十大死因之首，但醫療科技進步，癌友存活率延長。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，癌友自醫院返回社區，可透過「癌症資源中心」與104家合作醫療院所進行諮詢，也可藉「台灣癌症資源網」查詢相關治療、飲食、輔具及就業資訊。盼在資訊提供、心理支持、資源取得三大面向，讓癌友返家盡速恢復正常生活。

2022年衛福部統計指出，因癌症死亡人數約5.2萬人，占總體死亡人數25%，其中87%罹癌死亡者為55歲以上。不過，隨全球藥物及醫療科技的進步，罹癌存活率與生活品質顯著提升，國健署癌症登記資料顯示，全國罹癌者5年存活率從2005至2009年約50%，提高到2016年至2020年約62%。

癌症患者存活率延長，也凸顯出如何協助癌友重返回家中及社區的議題。林莉茹表示，癌友及家屬可至台灣癌症資源網，依照個人的需求查找有關治療、副作用、假髮或補助的資訊。國健署也與癌症希望基金會合作，共推癌症資源中心，現有104家醫療院所參與，每年有超過12萬癌友家庭使用服務。

國健署長吳昭軍表示，癌友要能順利完成治療並返回社區，重點在於了解疾病、治療時間及副作用及如何照顧的「資訊提供面」、接受罹癌心理衝擊的「心理支持面」，以及適應經濟與生活改變的「資源取得面」。盼提供相關照護資源與服務，讓癌症患者可順利返回社區，提升生活品質。林莉茹也說，癌症患者及家屬可至合作的醫療單位詢問，希望能對癌友在治療或回歸社區上能有所幫助。

癌症資源中心名單：https://pse.is/3lqz36 

台灣癌症資源網：https://www.crm.org.tw/

癌症希望基金會線上諮詢：https://pse.is/3lvaue        

癌症 罹癌 國健署 患者

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