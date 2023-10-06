環狀線移交被爆技術員「因福利拒留」 議員：新北怎了

環狀線第一階段經營權自5月23日已由北捷公司移交新北市，起初規畫若北捷支援人員若有意願，可留新北捷公司。但傳出北捷公司員工因待遇差異，拒絕換單位，主要是績效獎金大約差1.9個月，市議員直呼「新北市府到底怎麼了？」新北捷公司則說，公司正研議比照公務員調薪，爭取提升待遇。

新北捷運局表示，環狀線去年12月完成財產點交程序，契約今年1月30日契約屆期後，雙北市政府自3月1日起共同作業，由新北捷運公司主導營運；雙北自5月23日權責移轉，另由新北捷公司擔負營運，並開始實質營運與維修作業。

捷運局表示，北捷運公司原營運技術，由新北負擔經費的捷運興建廠商負責其人員訓練，「原規畫技術人員移轉新北捷運公司，惟因公司福利存有差異及尊重該些人員留職北捷公司意願」，營運移轉時改以台北捷運公司支援人力進行技術移轉，預計10月底完成技術移轉後，人力全數退場。

市議員黃淑君表示，新北市捷運局不可以「點而不交，交而不做，做而不實」，對市政發展沒任何幫助，甚至還傳出原在北捷公司的員工因嫌棄新北捷公司的待遇，而拒絕換單位，新北市政府到底怎麼了，盼市府應積極檢討行政措施，落實人員照顧及教育，才能保障市民權利。

對此，新北捷運公司強調，接手後營運狀況與北捷營運時期水準一致，本次人力移轉，雖因雙北捷運公司績效獎金發放有差異，致未完全達到全員移轉，但新北捷也透過組織整併與業務檢討，在既有人力現況下完成自主營運，維持既有服務水準，讓整體成本下降，更提升運量、創造營收，有更多空間為同仁爭取獎金福利，「目前公司也正研議比照公務員調薪幅度，爭取基層同仁待遇全面提升」。

新北捷運公司表示，「捷運是一個長期發展的產業，新北捷運展望的是未來，而不僅是現在」，新北三環六線捷運路網正持續擴充中，這些路線擴充所需的高階職務與未來發展潛力，也會增加後續招募人才誘因。