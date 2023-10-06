台中國慶煙火遇收假因應爆炸性人潮 高鐵拆候車區坐椅

高鐵中秋收假日10月1日運量逾33.8萬人次，創通車來最高，高鐵台中站自由座排站外，讓旅客傻眼；緊接著國慶焰火在台中又遇國慶連假收假，恐再現爆炸人潮。有眼尖遊客發現，高鐵拆侯車坐椅因應，對此，台灣高鐵說明，是調整付費區16座椅到動線外，高鐵在國慶期間加開190班次，並持續更新「熱銷車次」資訊， 今天再推出「車站人潮資訊」，視人潮，機動啟動管制措施。

台灣高鐵宣布，國慶疏運期間（10月6日至10月11日）在企業網站首頁的「最新消息」公告「車站人潮資訊」，即當部分車站啟動人潮管制時，透過網站以燈號方式公告周知，方便欲搭乘自由座的旅客，在前往車站前即可預估排隊等候的時間，並提早安排行程。

台灣高鐵中秋疏運期間，9月28日到10月1日累計4天疏運近101萬人次旅客，其中，10月1日旅運超過33.8萬人次，是2007年通車以來單日新高，當天下午台中站排隊人龍，從2樓購票大廳4A出口戶外繞排超過1公里。

交通部長王國材要求高鐵分配控管自由座人數，有旅客發現，高鐵台中站本周拆掉2樓票口閘門內、付費候車區16個座椅，被網友戲稱「從外面就看不出排隊人潮」。

高鐵說明，國慶疏運期間人潮眾多，高鐵視人潮狀況，機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數。

高鐵指出，台中站因應國慶疏運預做空間規畫，調整付費區內16個座椅位置至動線外，不過，付費區及非付費區內提供旅客候車座椅數維持不變。類似措施在今年中秋疏運及春節疏運期間實施，候車座椅總數量不變。