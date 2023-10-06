小犬颱風遠離 今海空交通持續異動、停航
受小犬颱風影響，交通部航港局表示，今離島、兩岸船班仍有15航線（國內12航線、兩岸3航線）、140航次（國內120航次、兩岸20航次）停航；民航局也說，今天截至上午10點，國內線取消11架次，國際暨兩岸航線取消6架次、延誤7架次。
航港局表示，今停航船班包括基隆-馬祖4航次全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-莒光6航次全部停航、南竿-東引2航次全部停航、南竿-北竿22航次全部停航、金門--五通16航次全部停航、布袋-馬公4航次全部停航、台南將軍漁港-澎湖東吉漁港2航次全部停航、東港-小琉球52航次全部停航、鹽埔-小琉球14航次全部停航、綠島-蘭嶼1航次全部停航、富岡-綠島部分停航（開航5航次，停航3航次）、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼4航次全部停航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言