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小犬颱風遠離 今海空交通持續異動、停航

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受小犬颱風影響，今離島、兩岸船班仍有15航線、140航次停航。示意圖，本報資料照片
受小犬颱風影響，今離島、兩岸船班仍有15航線、140航次停航。示意圖，本報資料照片

受小犬颱風影響，交通部航港局表示，今離島、兩岸船班仍有15航線（國內12航線、兩岸3航線）、140航次（國內120航次、兩岸20航次）停航；民航局也說，今天截至上午10點，國內線取消11架次，國際暨兩岸航線取消6架次、延誤7架次。

航港局表示，今停航船班包括基隆-馬祖4航次全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-莒光6航次全部停航、南竿-東引2航次全部停航、南竿-北竿22航次全部停航、金門--五通16航次全部停航、布袋-馬公4航次全部停航、台南將軍漁港-澎湖東吉漁港2航次全部停航、東港-小琉球52航次全部停航、鹽埔-小琉球14航次全部停航、綠島-蘭嶼1航次全部停航、富岡-綠島部分停航（開航5航次，停航3航次）、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼4航次全部停航。

馬祖 小琉球 民航局 航港局

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