乾淨無暇的光滑肌不是夢？五大除毛方式讓你變身精緻男孩女孩！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「除毛方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大除毛方式排行。

每個人選擇除毛的原因都不同，有些是為了美觀，有些則是為了衛生問題，而除毛的方式也有相當多種，從傳統的刮毛刀到新科技的雷射除毛，它們都有各自的優缺點，適合的族群或是除毛的部位也可能有所不同，那麼究竟網友們熱議的除毛方式有哪些呢？

孕媽咪施作「蜜蠟除毛」讓私密處清潔更方便 網友大推「雷射除毛」效果超好又持久 ▲ 網友熱議五大除毛方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「除毛方式」相關的話題討論，可以發現「蜜蠟除毛」引起眾多孕媽咪們熱議，由於在懷孕期間產婦的私密處會有較多分泌物，產後也會有惡露的出現，因此就有網友表示自己「從懷孕三個月到現在快生都有固定去蜜臘除毛，除完真的很舒服，之後也不怕惡露，不然夏天很熱很容易有細菌更不舒服」、「蜜蠟除毛除完感覺很乾淨舒爽，也比較不會悶著容易私密處感染，蠻推薦可以做的」，覺得雖然蜜蠟除毛的過程會有些疼痛，但仍相當推薦孕婦施作，能夠讓無論是孕期中或是後續坐月子時，清潔私密處都更加方便。

而相較於暫時性除毛的蜜蠟除毛，許多人也提及永久性的除毛方式——「雷射除毛」，有網友就發文請益「雷射除毛能維持多久」，吸引留言回覆「我男生去年打亞歷（山大除毛）6次，目前不太長，就算長也是沒什麼顏色的幾根細毛、汗毛」、「我十年前打的，現在大概兩根，最近補打一次，剩0！超開心」，並直呼「推雷射！我打3-4次幾乎就沒毛了」，指出雷射除毛不只效果非常好，且隨著打雷射的次數增加，體毛脫落的乾淨程度也會越來越高，幾乎可以說是一勞永逸，成為男孩女孩們想要擁有乾淨白嫩的腋下與私密處的除毛好選擇。

此外，現在市面上也有推出在家就能輕鬆除毛的「居家除毛儀器」，同樣受到不少網友的推崇，直呼「除毛儀在家邊追劇邊看邊除完全不會痛，讓除毛不再變成那麼害怕的事」、「脫毛儀自己在家裡除，省錢又不用出門」，認為使用除毛儀能夠免去忍受蜜蠟或是雷射除毛的疼痛，價格方面來說也更加親民，也很適合不愛出門的族群，並補充說明有些想要除毛卻又感到害羞的女孩在「私密處給除毛師除幾次後，自己也會不好意思」，此時就能靠居家除毛儀來解決煩惱。

你有試過除毛嗎？隨著科技日新月異，除毛的方式與工具選擇越來越多，若你也有除毛的需求，不妨參考以上網友們的建議，挑選出適合自己的除毛方式，還有也要提醒大家記得需特別留意除毛過後的照顧護理，以避免毛囊炎的發生！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「除毛方式」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/26，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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