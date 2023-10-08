健身話題熱度不減！鍛鍊腹肌最受大家關注？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「健身肌群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大健身肌群。

隨著健康意識提升，越來越多人投入健身的行列，健身不僅能夠塑造優美的身材，也能增強體能、提升自信，然而健身的過程中，不同的肌群有不同的功能和重要性，如果只專注於某一個肌群，可能會造成身體的不平衡和傷害。

「腹部肌群」為最受關注的肌群 「腿部肌群」也應著重訓練 ▲ 健身肌群TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月針對健身肌群的相關話題討論，可以發現網友對「腹部肌群」討論最多。腹部肌群包括直腹肌、橫腹肌、內外斜方肌等，許多人夢想擁有明顯的六塊肌，除了美觀之外，強化腹部肌群還有助於提升核心穩定性和保護內臟，但要達到這個目標並不容易，需要有正確的訓練方法和飲食控制。

就有網友在討論區分享自己的健身心得「我每天都會做不同種類的腹部訓練，例如坐姿捲腹、交叉捲腹、俄羅斯轉體等，每種至少做20次，然後再配合平板支撐和空中自行車等動作，持續了三個月，終於看到自己的六塊肌了！」引來其他網友回覆「恭喜你！你真的很努力」、「你能分享一下你的飲食嗎？我覺得飲食也很重要」。

另外，「腿部肌群」如大腿的股四頭肌、股二頭肌，小腿前後側的比目魚肌、腓腸肌等，也是不少網友提及的重點之一，許多人認為在健身時應該同時注重訓練下半身的力量和平衡，而且訓練腿部肌群可以讓雙腿變得更結實，並增加跑步和跳躍的能力。

有網友在討論區發文詢問「有沒有推薦的腿部運動？我想讓我的大腿更有力一點」，吸引健身同好回覆「你可以試試深蹲、箭步蹲、腿部伸展等動作，這些都可以訓練到腿部的不同肌群」，此外許多相關肌群討論的文章中民眾也提醒一定要「記得注意飲食和休息，不然光做運動也沒用」、「減肥七分靠飲食三分靠運動」等，強調努力運動健身時，也別忽略飲食的重要性。

身體的各個肌群在健身時都扮演著重要的角色，如果忽略了部分肌群的訓練，可能會造成身體的不平衡和傷害，因此建議在健身時要均衡地訓練各個部位，並且根據自己的目標和能力來制定合適的訓練計畫。當下一次走進健身房時，不妨嘗試多方面地訓練自己的身體，讓自己成為更好、更全面的完美健身者！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「健身肌群」相關討論則數。觀測期間：2023/06/05~2023/09/05，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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