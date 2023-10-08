吃對好油才健康！麻油好處大解密：抗老、護血管好幫手

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「麻油好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大麻油好處。

隨著健康意識抬頭，民眾對於食用油的選擇也愈發重視，因此如何選對「好油」顧健康，成了許多人關心的議題。在眾多油品中，「麻油」就因為豐富的營養價值而備受矚目。麻油是經由黑芝麻高溫焙炒並榨取而成，不僅能夠提升食物風味，還有助於保健養生。想知道麻油對身體有哪些益處嗎？以下就整理了網友熱議的麻油好處排行，快來看看吧！

芝麻素保護心血管健康 維生素E抗氧化顧皮膚 ▲ 網友熱議TOP4麻油好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「麻油好處」的相關話題討論，可以發現麻油中富含的「芝麻素」對降低血壓、改善血脂很有幫助，能夠減輕心血管與心臟的負擔。

此外，也有營養師指出「麻油含有豐富的單元不飽和脂肪酸」，可以降低體內的壞膽固醇，有助於保護心血管健康。就有網友分享自己的菜單，說明「麻油涼拌龍鬚菜清爽開胃，麻油本身很香也可以保護心血管」，引起網友共鳴「麻油超適合涼拌，用來調味小黃瓜、豆芽菜、豬肝都超讚」、「麻油薑蛋是我冬天的最愛」，直呼麻油是兼具美味與健康的好油。

而麻油中「維生素E」則有抗氧化的作用，可以幫助清除自由基，延緩老化、提升肌膚的柔軟度與彈性。有中醫師就表示「食用麻油能滋補肝腎，潤脾血、故不老」，認為麻油是滋補氣血的聖品，有助於肌膚保養。

另外，也有網友發文分享保養秘方「將麻油塗抹在肌膚上打圈按摩，可以減少皺紋」，對此不少醫師都回應「麻油最好用於烹調，不要塗在臉上」，尤其是嬰幼兒的皮膚敏感脆弱，隨意塗抹麻油容易導致過敏或感染，提醒民眾切忌「誤信偏方」。

此外，在中醫的角度認為，吃好的油脂有助於滋養潤燥，因此麻油對於「便秘」可以起到舒緩作用，改善腸燥性便秘或糞便乾硬問題。

就有網友發現「每次吃麻油雞都排便很順暢，但其他的雞湯沒有這種感覺」，好奇其中的原因，吸引網友留言解答「應該是麻油的關係，我吃麻油涼拌的食物也超順暢」、「油脂本來就有潤腸通便的功效，搭配蜂蜜效果更好」等，也有中醫師說明「蜂蜜和麻油皆可潤腸」，可以解決部分人士的便秘問題。

你也喜歡麻油料理嗎？根據WHO世界衛生組織公布，芝麻油是最好的三大油品之一，讓你可以吃得健康，又能享受到美食療癒。不過也提醒大家，就算是好的油脂也要適量攝取，同時也要補充其他的營養素，才能均衡吸收營養，讓健康保持在最好的狀態！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「麻油好處」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/17，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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