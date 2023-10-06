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減少毛小孩造成的過敏 獸醫師建議你可以這樣做

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
獸醫師蔣明軒建議，使用獲得美國哮喘及過敏基金會(AAFA)認證的靜電空氣濾網，能有效過濾過敏原，防止寵物嚴重過敏。3M提供
獸醫師蔣明軒建議，使用獲得美國哮喘及過敏基金會(AAFA)認證的靜電空氣濾網，能有效過濾過敏原，防止寵物嚴重過敏。3M提供

台灣少子化儼然成為趨勢，取而代之的是毛孩的數量逐年增加，根據內政部統計處指出，去年新增的犬貓登記數有24萬，相較於新生兒數15萬人足足多了六成，農委會也表示每年寵物商機有可能高達600億元，甚至全台公用寵物公園也被列入動物福利討論的議題。近年來台灣人飼養毛孩的偏好也默默在改變，據統計，原本每年寵物犬登記數約在10萬隻左右，但在過去兩年卻被「貓派」迎頭超越，雖然犬貓各擁派系，但飼主經常面臨的就是毛孩呼吸道、皮膚敏感問題，都讓萌寵爸媽傷透腦筋。

而經常用簡單、白話提供專業知識幫助照顧寵物的社群平台「獸醫蔣蔣話」就提供三點建議，幫助毛孩在秋季敏感好發期一起全家抗敏大作戰，最關鍵就是如何減少過敏原，才能直接且有效幫助毛孩減少敏感症狀。

獸醫師蔣明軒表示，首先就是減少塵螨及花粉的襲擊：毛孩跟人類一樣，經常在換季期間出現異位性皮膚炎症狀 (皮膚搔癢/過度理毛等)，又因為台灣氣候相對潮濕，提供塵螨一個舒適的生長環境，加強環境清潔就無比重要，例如開除濕機以及空氣清淨機，將室內濕度降低至50%並減少過敏原。如果預算有限或在外租屋，也可以使用像是靜電空氣濾網 (簡單方便黏貼在冷氣或任何空氣循環電器上)，可攔截造成毛孩過敏的物質(花粉、黴菌孢子、塵蟎殘骸) 等。

再來，就是確保家裡的沙發、床單、枕頭套以及寵物床要定時清洗，這些材質很容易累積過敏原，打造一個舒適乾淨的環境才能幫助毛孩度過秋季過敏。最後，如果毛孩過敏症狀還是沒獲得改善，例如還是頻繁的抓癢或咳嗽，建議還是要尋求有經驗的獸醫師給予藥物治療控制，才能有效緩解被過敏症狀困擾。

以製造特殊靜電空氣濾網的國際品牌3M也表示，這次靜電空氣濾網再升級，透過靜電吸附，能有效攔截過敏原在空間的傳播，此次共推出濾塵基礎型、濾敏原專用型以及病毒過濾型三款，另外，除了原先的四片裝及長捲裝外，這次也新推出濾網面積相對經濟的輕巧短捲包裝，讓更多有飼養毛孩的家庭或在外租屋的學生能使用在例如除濕機上，除了能變身空氣清淨機外，還能延長原本機器內濾網的壽命，3M與消費者一起為室內空氣品質把關，守護全家人。

3M靜電空氣濾網病毒過濾型(捲筒裝)於10/9至10/19，在全台14家Costco好市多實體門市及Costco好市多線上購物網站推出限時特惠購活動，一捲享再折價225元，千元有找。此外，在季節接替變換的時候因氣候不穩定導致室內環境潮濕、過敏好發，可以搭配一機三效(除濕、清淨、乾衣)的清淨除濕機。3M雙效空氣清淨除濕機FD-Y200L，適用25坪大空間，10/16至10/26於Costco好市多線上購物網站購買，一台享再折價2,600元，還給室內乾爽潔淨空氣。

台灣地處潮濕，使用除濕機不僅可以降低濕度減少黴菌滋生，加上靜電空氣濾網還能有效吸附空氣環境中的過敏原。3M提供
台灣地處潮濕，使用除濕機不僅可以降低濕度減少黴菌滋生，加上靜電空氣濾網還能有效吸附空氣環境中的過敏原。3M提供

獸醫師 寵物 除濕機 過敏原 空氣清淨機

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