朋友相聚沒事做？網推8款派對桌遊 這款還會玩到吵架！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「桌遊」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的桌遊排行。

許多人喜愛在空閒時玩桌遊，除了能夠動動腦筋、與親朋好友同樂之外，還能夠暫時讓雙眼遠離3C產品的傷害，是百利而無一害、可用來「殺時間」的休閒活動，因此我們針對桌遊相關話題進行觀測，一起來看看你是否玩過這些有趣的遊戲吧！

童年回憶「大富翁」熱門程度不減當年 「狼人殺」訓練邏輯推導超燒腦！ ▲ 網友熱議TOP8桌遊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年「桌遊」相關話題的討論，發現童年回憶「大富翁」可說是永垂不朽，為最受歡迎的桌遊。大富翁又稱「地產大亨」、「Monopoly」，最初為一名經濟學家為了幫助大眾了解經濟學原理所設計的遊戲，沒想到推出後竟大受歡迎，成為許多人認識理財概念的啟蒙遊戲。

其中有網友就提到「小的時候就很常接觸大富翁、跟現金流的遊戲，家中不富裕的我從小就知道人生要翻篇一定要靠投資」，點出若能以有趣的遊戲學習正確的理財觀念，比起死板地啃書本更為有效率，未來也能夠在財務管理上派上用場。

而說到桌遊，不能不提到近幾年興起的「狼人殺」。「狼人殺」為一款推理性桌遊，玩家分為「好人」與「狼人」陣營，好人需指認出所有狼人玩家並將其淘汰，方可獲勝，而狼人則需「殺光」所有好人，以成為贏家，其中的爾虞我詐與邏輯推導讓不少玩家為之著迷，玩到欲罷不能。

不過，也有些人認為玩狼人殺時容易讓玩家起爭執，說道「這類型派對遊戲就玩開心的，有些人勝負欲太強就容易爆氣」，提醒民眾在進行這類多人遊戲時要保持冷靜、以趣味性為主，千萬別因為勝負心而打壞感情！

而「龍與地下城」也是近期火紅的角色扮演桌遊，因極其熱門，甚至還在今年推出了由該款遊戲翻拍之真人電影《龍與地下城：盜賊榮耀》，讓不少玩家慕名前往觀賞，也有影迷因觀看了該電影後決定也要同步「入坑遊戲」，在社群上造成許多迴響。

這八款桌遊你都玩過了嗎？這週末不妨與三五好友相約，一起開玩這些燒腦的遊戲，讓你遠離3C、與好友增進感情，還能夠動腦思考、訓練邏輯推導能力！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「桌遊」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/21，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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