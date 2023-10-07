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來台灣最該吃什麼？這八大台灣特色美食讓外國人超想試！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
來台灣最該吃什麼？這八大台灣特色美食讓外國人超想試！ 圖片來源/unsplash
來台灣最該吃什麼？這八大台灣特色美食讓外國人超想試！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「外國遊客熱議台灣美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友討論的外國遊客熱議台灣特色美食排行。

台灣素有「美食王國」的稱號，豐富的飲食文化吸引大批外國遊客慕名而來、爭相嚐鮮，不過各個國家的飲食習慣不同，那麽在外國朋友的眼中，哪些台灣美食最特別呢？我們針對「外國遊客熱議台灣美食」相關話題進行觀測，帶你一窺外國遊客熱議的台灣特色美食有哪些！


臭豆腐」臭氣沖天讓人凍未條 「珍珠奶茶」超特別擄獲異鄉遊客的心

▲ 外國遊客熱議TOP8台灣特色美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 外國遊客熱議TOP8台灣特色美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上針對「外國遊客熱議台灣特色美食」相關話題的討論，發現「臭豆腐」受到最多網友熱議。臭豆腐是由豆腐發酵製成，常見的吃法包含「油炸臭豆腐」、「清蒸臭豆腐」等，其軟嫩的口感與獨特的氣味使其成為許多台灣人愛吃的平民美食。

然而，對外國遊客來說，臭豆腐卻令人感到新奇又害怕，就有外國Youtuber帶著另一名外國好友一同品嚐臭豆腐，沒想到好友一聞到臭豆腐的「香味」就已面露難色，甚至直言「聞起來像廁所」，最後還是無法下嚥臭豆腐。

留言區就引來網友紛紛留言，說道「外國人真的對於內臟跟臭豆腐不能接受很正常」、「每個人都有自己喜歡的口味，不用感到抱歉」，表示可以理解外國人無法接受臭豆腐的心情，同時也有人認為「臭豆腐已經快變成外國人圈裡的『傳說中』的食物了」，點出臭豆腐的名聲響亮，讓外國遊客感到「聞風喪膽」。

而台灣之光—「珍珠奶茶」也不負眾望地成為外國遊客熱議的台灣特色美食第二名。近年來珍珠奶茶在世界各地掀起一陣熱潮，各式珍珠奶茶專賣店在各國如雨後春筍般創立，也讓其更加聲名大噪。

一名外國網紅就在英國街頭隨機訪問當地人喝完珍奶的感受，其中多數人都給出「很好喝很Ｑ彈」、「很有嚼勁，吃起來像軟糖」等正面評價，不過也有一些民眾提到「茶的味道不錯，但珍珠吃起來有點奇怪」，認為珍珠加在飲品中會有些突兀，感到不太習慣。

另外，「牛肉麵」同樣是外國遊客來台必吃的台灣美食。AIT（美國在台協會）處長孫曉雅就曾表示自己是「台灣牛肉麵的忠實粉絲」，並說「沒有什麼比美食更能凝聚美國和台灣的人民和豐富的文化了」，網友則認為「要說義大利有義大利麵，台灣就牛肉麵莫屬了」，指出台灣牛肉麵揚名國際，為台灣在國際上的標誌性美食。

以上的台灣特色美食你都愛吃嗎？對你來說，什麼才是最能代表台灣的特色美食呢？若下次有外國友人拜訪台灣，不妨參考以上提到的台灣特色美食，帶著外國朋友一起品嚐這些美味的食物，留下對台灣的美味印象吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「外國遊客熱議台灣美食」相關討論則數。
觀測期間：2022/09/01~2023/09/22，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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