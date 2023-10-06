國慶連假國道車潮今恐提前湧現 明國5最早清晨就塞

聯合新聞網《科技玩家》10月第一波LINE限時免費貼圖來囉！這次精選4款全新免費貼圖，編輯推薦「多利多利君」，原來牠其實是一隻快樂的小鳥，裡頭的「下班囉」更可以表達上班族迎接雙十連假的喜悅，另外可樂果也推出擬人化貼圖，讀者可別錯過囉。

2023-10-06 10:26