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國慶連假國道車潮今恐提前湧現 明國5最早清晨就塞
明起四天國慶連假，預估首波車潮將於今天傍晚湧現，高速公路局研判，此次連假將以旅遊旅次為主，預估首日交通量最大可達120百萬車公里，為平日1.3倍，其中西部國道將從上午6點起壅塞，國5則從清晨5點起就湧現車潮。
高公局表示，國慶連假南向尖峰日為10月7日、8日，西部國道南向建議於上午6時前或中午12時後出發，國5南向建議於上午5時前或下午5時後出發。北向尖峰日為10月9日、10日，西部國道中部地區北向建議中午12時前出發，南部地區北向建議上午9時前出發，國5北向建議上午9時前出發。
高公局指出，今天首波壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西，預估從傍晚塞至晚間8點，另外國5南向南港系統-頭城則預計今天上午就陸續出現車潮，一路塞至今天深夜。
高公局預估，明天連假首日壅塞路段則包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統。
為達到車輛分流，高公局建議，國5頭城往坪林地區建議改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61線；國6南投往返台中地區建議改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74與國4。
另外，高公局連假期間規畫於部分路段實施高乘載管制，包括10月7日上午6點至中午12點國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道。10月8日至10日每日下午1點至晚間6點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。
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