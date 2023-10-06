國慶連假前三天水氣較多 東北季風南下北部東北部高溫剩27度

明起四天雙十連假，氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中度颱風小犬逐漸遠離中，氣象署今天清晨2點半解除陸上颱風警報，中午前後解除海上颱風警報。國慶連假前三天水氣較多，最後一天水氣較少，下周日起東北季風南下一連影響多天，北部、東北部高溫剩27度。

伍婉華指出，今天受颱風外圍環流影響，台東縣及基隆北海岸、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣等6縣市仍要防豪雨。

伍婉華指出，周六到下周日北方鋒面形成，逐漸向東移動，以較高緯度通過，北方高壓帶來東北季風，下周日南下一連影響多日。另外菲律賓東方海面有一大片低壓帶，有熱帶擾動消消長長，連假之後是否會影響天氣，氣象署持續關切。

伍婉華指出，明起仍受外圍環流影響，東半部、南部，中午之後中部以北有較大雨勢。下周日東北季風南下，到下周一水氣仍多，東半部、北部斷續下雨，其他各地零星降雨。基隆北海岸和宜蘭局部大雨。

她表示，雙十節水氣減少一些，北部、東半部斷續短暫降雨，其他各地有陽光。中午之後南部及中部山區有午後陣雨。溫度方面，馬祖21-25度、北部東北部 25-27度、花東及中南部低溫25度高溫約31-33度。